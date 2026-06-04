Panamá Nacionales -  4 de junio de 2026 - 15:29

CSS continúa este 5 de junio el pago a jubilados y pensionados que cobran por cheque

Es indispensable para los jubilados y pensionados que deben presentar la cédula de identidad para retirar su cheque.

CSS continúa con el pago de junio a jubilados y pensionados.

CSS continúa con el pago de junio a jubilados y pensionados.

Keith Tanner - Unsplash
Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que este viernes 5 de junio de 2026, proseguirá con el calendario de pagos correspondiente a la segunda quincena del mes para los jubilados y pensionados que reciben sus beneficios mediante la modalidad de cheque.

Los desembolsos deben ser retirados en los centros de pago y agencias administrativas habilitadas por la institución a nivel nacional. La CSS exhorta a los adultos mayores a mantener las medidas de seguridad pertinentes al momento de realizar sus trámites y retiros.

Calendario de pago de la CSS: junio y julio

Junio

  • ACH: jueves 4 y viernes 19 de junio
  • Cheque: viernes 5 y lunes 22 de junio

Julio

  • ACH: viernes 3 y 17 de julio
  • Cheque: lunes 6 y 20 de julio

Calendario de pagos a jubilados y pensionados de la CSS aquí.

Pagos a jubilados y pensionados en 2026: especificaciones y requisitos

  • La CSS recordó que los jubilados y pensionados que residen en el exterior de la República deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis (6) meses del año.
  • Asimismo, informó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior del país se realizará en dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. El jubilado o pensionado podrá acudir a cualquiera de los dos días habilitados para el pago.

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