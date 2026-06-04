CSS continúa este 5 de junio el pago a jubilados y pensionados que cobran por cheque

CSS continúa con el pago de junio a jubilados y pensionados. Keith Tanner - Unsplash

Por Ana Canto La Caja de Seguro Social (CSS) informó que este viernes 5 de junio de 2026, proseguirá con el calendario de pagos correspondiente a la segunda quincena del mes para los jubilados y pensionados que reciben sus beneficios mediante la modalidad de cheque.

Los desembolsos deben ser retirados en los centros de pago y agencias administrativas habilitadas por la institución a nivel nacional. La CSS exhorta a los adultos mayores a mantener las medidas de seguridad pertinentes al momento de realizar sus trámites y retiros.

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