Técnicos en Urgencias Médicas protestan y exigen reclasificación profesional

La Asociación de Técnicos y Licenciados en Urgencias Médicas realizó una jornada de protesta para exigir la reclasificación profesional del personal que labora en la Caja de Seguro Social (CSS), el SUME 911 y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá.

La manifestación se desarrolló en los predios del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, donde los participantes solicitaron que se reconozca la transición de técnico a licenciado, lo que les permitiría acceder a una mejor escala salarial y al reconocimiento de su formación académica.

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Los manifestantes señalaron que, aunque las solicitudes relacionadas con los ajustes salariales y el presupuesto ya fueron presentadas a las autoridades, aún no han recibido una respuesta favorable.

Técnicos y licenciados en Urgencias Médicas reclaman reclasificación

Además del aspecto económico, denunciaron la falta de insumos, equipos y ambulancias para atender las emergencias, situación que, según indicaron, provoca demoras en la atención prehospitalaria, pese a que el sistema de emergencias opera las 24 horas del día, los siete días de la semana.

También advirtieron que provincias como Panamá Oeste y Veraguas también se encuentran en protestas como medidas de presión. La asociación indicó que las manifestaciones podrían intensificarse si no se atienden sus peticiones en los próximos días.