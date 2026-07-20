Técnicos en Urgencias Médicas protestan y exigen reclasificación profesional

La Asociación de Técnicos y Licenciados en Urgencias Médicas realizó una jornada de protesta para exigir la reclasificación profesional del personal que labora en la Caja de Seguro Social (CSS), el SUME 911 y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá.
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Los manifestantes señalaron que, aunque las solicitudes relacionadas con los ajustes salariales y el presupuesto ya fueron presentadas a las autoridades, aún no han recibido una respuesta favorable.
Técnicos y licenciados en Urgencias Médicas reclaman reclasificación
Además del aspecto económico, denunciaron la falta de insumos, equipos y ambulancias para atender las emergencias, situación que, según indicaron, provoca demoras en la atención prehospitalaria, pese a que el sistema de emergencias opera las 24 horas del día, los siete días de la semana.
También advirtieron que provincias como Panamá Oeste y Veraguas también se encuentran en protestas como medidas de presión. La asociación indicó que las manifestaciones podrían intensificarse si no se atienden sus peticiones en los próximos días.