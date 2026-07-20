Molineros panameños piden crear un comité técnico para proteger la producción de arroz ante El Niño

La Asociación de Molineros de Panamá enfatizó su llamado al Gobierno Nacional y a todos los sectores de la Cadena Agroalimentaria para conformar con urgencia un comité técnico de respuesta que proteja la producción y el abastecimiento de arroz ante los efectos del fenómeno de El Niño.

El gremio solicita la integración inmediata de esta mesa técnica de respuesta y seguimiento, con la participación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), los productores, la industria molinera y demás organizaciones vinculadas al sector.

"Consideramos que este comité debe operar con una metodología intersectorial similar a la utilizada para la revisión del Consumo Nacional de Arroz y convertir la información técnica disponible en decisiones concretas y verificables”, enfatiza.

La organización detalló que las afectaciones ya se evidencian en las labores de siembra en diferentes regiones productivas, como la provincia de Coclé, donde se registra un déficit de lluvias y estrés hídrico. Esta situación amenaza a otras zonas agrícolas y podría comprometer tanto la cosecha actual como la próxima.

Asimismo, advirtió que el riesgo no se limita al empalme con la producción vigente, sino que existe la posibilidad de que el fenómeno de El Niño se prolongue hasta 2027. Ante este panorama, instó a planificar desde ahora las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad del grano durante el próximo año. Agregó que es indispensable fortalecer el monitoreo permanente de las áreas sembradas y afectadas, la disponibilidad de agua para riego, el avance de los ciclos agrícolas, las proyecciones de cosecha, las pérdidas reportadas, los inventarios nacionales y las necesidades futuras de abastecimiento.

“Este seguimiento debe permitir la adopción anticipada de medidas técnicas, financieras, logísticas y comerciales que protejan la producción nacional y aseguren la disponibilidad del principal alimento de Ia dieta de los panameños”, remarcó el gremio.