Panamá y Costa Rica lanzarán carnet sanitario para mejorar la atención de migrantes

El Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá y el Ministerio de Salud de Costa Rica avanzan en la implementación de un carnet sanitario binacional que permitirá dar seguimiento al historial médico de las personas migrantes de la comarca Ngäbe Buglé que se trasladan temporalmente entre ambos países.

La iniciativa busca fortalecer la atención médica de esta población, facilitando el acceso a información clínica como el esquema de vacunación y otros antecedentes de salud, independientemente del país donde reciban atención.

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Acuerdo surgió tras reunión entre Panamá y Costa Rica

El ministro de Salud de Panamá, Fernando Boyd Galindo, explicó que el proyecto fue acordado durante una reunión en San José, Costa Rica, con el vicepresidente costarricense y el ministro de Salud de ese país.

Según indicó, ambas naciones trabajan en los procesos necesarios para poner en marcha este mecanismo de cooperación sanitaria.

"Ese carnet va a ser un hito importante en el tratamiento y cuidado de toda nuestra comarca, especialmente la Ngäbe Buglé, que migra durante la época de la cosecha de café en Costa Rica", manifestó Boyd Galindo. "Ese carnet va a ser un hito importante en el tratamiento y cuidado de toda nuestra comarca, especialmente la Ngäbe Buglé, que migra durante la época de la cosecha de café en Costa Rica", manifestó Boyd Galindo.

Permitirá dar continuidad al historial médico

El titular del Minsa señaló que el carnet sanitario facilitará el acceso al historial clínico de cada paciente, incluyendo las vacunas recibidas y otros datos médicos relevantes.

Uno de los principales objetivos es evitar que los niños sean vacunados nuevamente por no contar con registros de inmunización al cruzar la frontera.

"Hay veces que los niños reciben cuatro o cinco vacunas repetidas porque no cuentan con la documentación adecuada. Ahora, con este carnet, habrá un mejor control y seguimiento de su atención", explicó el ministro. "Hay veces que los niños reciben cuatro o cinco vacunas repetidas porque no cuentan con la documentación adecuada. Ahora, con este carnet, habrá un mejor control y seguimiento de su atención", explicó el ministro.

El trámite será gratuito

El carnet estará dirigido a las personas que migran temporalmente hacia Costa Rica, principalmente habitantes de la comarca Ngäbe Buglé que viajan durante la temporada de cosecha de café.

Boyd Galindo informó que el documento no tendrá costo y podrá tramitarse en los centros de salud y puestos habilitados por el Minsa, donde también se registrará la información sanitaria de cada beneficiario.

Con esta iniciativa, Panamá y Costa Rica buscan fortalecer la cooperación en materia de salud pública y garantizar una atención más continua y segura para la población migrante.