Panamá y Costa Rica lanzarán carnet sanitario para mejorar la atención de migrantes

El Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá y el Ministerio de Salud de Costa Rica avanzan en la implementación de un carnet sanitario binacional que permitirá dar seguimiento al historial médico de las personas migrantes de la comarca Ngäbe Buglé que se trasladan temporalmente entre ambos países.
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Acuerdo surgió tras reunión entre Panamá y Costa Rica
El ministro de Salud de Panamá, Fernando Boyd Galindo, explicó que el proyecto fue acordado durante una reunión en San José, Costa Rica, con el vicepresidente costarricense y el ministro de Salud de ese país.
Según indicó, ambas naciones trabajan en los procesos necesarios para poner en marcha este mecanismo de cooperación sanitaria.
Permitirá dar continuidad al historial médico
El titular del Minsa señaló que el carnet sanitario facilitará el acceso al historial clínico de cada paciente, incluyendo las vacunas recibidas y otros datos médicos relevantes.
Uno de los principales objetivos es evitar que los niños sean vacunados nuevamente por no contar con registros de inmunización al cruzar la frontera.
El trámite será gratuito
El carnet estará dirigido a las personas que migran temporalmente hacia Costa Rica, principalmente habitantes de la comarca Ngäbe Buglé que viajan durante la temporada de cosecha de café.
Boyd Galindo informó que el documento no tendrá costo y podrá tramitarse en los centros de salud y puestos habilitados por el Minsa, donde también se registrará la información sanitaria de cada beneficiario.
Con esta iniciativa, Panamá y Costa Rica buscan fortalecer la cooperación en materia de salud pública y garantizar una atención más continua y segura para la población migrante.