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Terremotos en Venezuela: La tragedia después de la emergencia

En Venezuela los ciudadanos continúan con la lucha para reconstruir sus vidas después de la tragedia causada por los fuertes terremotos. En La Guaira los residentes siguen buscando a sus familiares y tratan de superar esta devastación en medio de la escasez. En esta entrega especial nuestro corresponsal Luis Carlos Parada nos muestra lo que han vivido los guaireños durante más de 25 días.