Venezuela Internacionales -

Las huellas de la tragedia

Los potentes terremotos que sacudieron Venezuela dejaron una estela de destrucción y reabrieron las heridas en una nación golpeada una vez más por la fuerza de la naturaleza. Miles de familias enfrentan el desafío de reconstruir sus vidas en medio de una de las peores tragedias de la historia reciente del país.

En este informe especial nuestro corresponsal Luis Carlos Parada recorre las zonas afectadas y reconstruye cómo esta tragedia vuelve a convertir a La Guaira en el epicentro del dolor y en el mayor reto de recuperación de Venezuela.