Colombia Internacionales -  4 de mayo de 2026 - 14:39

Tragedia en Colombia: accidente de Monster Truck deja muertos y heridos

Un accidente en exhibición de Monster Truck en Colombia, dejó 3 muertos y 37 heridos tras falla mecánica. Autoridades investigan.

Accidente en Colombia deja muertos y decenas de heridos

Accidente en Colombia deja muertos y decenas de heridos

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una tragedia sacudió a Popayán, Colombia, luego de que un accidente durante una exhibición de Monster Truck dejara 3 personas fallecidas y 37 heridas, según reportes preliminares de las autoridades.

El hecho ocurrió en el sector de Boulevard Rose, cuando uno de los vehículos participantes presuntamente sufrió una falla en los frenos, perdiendo el control, saliéndose de la pista y embistiendo al público.

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De acuerdo con la información inicial, el camión logró atravesar las barreras de seguridad, impactando a decenas de asistentes que se encontraban en la zona.

Accidente en Colombia deja muertos y decenas de heridos

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Tras el incidente, los organismos de socorro activaron de inmediato los protocolos de emergencia, trasladando a los heridos a centros médicos cercanos.

Las autoridades colombianas iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y establecer posibles responsabilidades.

Este hecho ha generado conmoción entre los asistentes y reabre el debate sobre las medidas de seguridad en este tipo de espectáculos de alto riesgo.

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