Tragedia en Colombia: accidente de Monster Truck deja muertos y heridos

Una tragedia sacudió a Popayán, Colombia, luego de que un accidente durante una exhibición de Monster Truck dejara 3 personas fallecidas y 37 heridas, según reportes preliminares de las autoridades.
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De acuerdo con la información inicial, el camión logró atravesar las barreras de seguridad, impactando a decenas de asistentes que se encontraban en la zona.
Accidente en Colombia deja muertos y decenas de heridos
Tras el incidente, los organismos de socorro activaron de inmediato los protocolos de emergencia, trasladando a los heridos a centros médicos cercanos.
Las autoridades colombianas iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y establecer posibles responsabilidades.
Este hecho ha generado conmoción entre los asistentes y reabre el debate sobre las medidas de seguridad en este tipo de espectáculos de alto riesgo.