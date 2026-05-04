Cierres de acceso a playas y caminos públicos será sancionado en Panamá

El Asamblea Nacional de Panamá avanzó en la aprobación del Proyecto de Ley N.° 392, una iniciativa que busca sancionar el cierre de accesos a playas y caminos públicos en el país.
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Ley en Panamá sancionará cierres de playas y caminos públicos
El proyecto establece sanciones para quienes:
- Cierren total o parcialmente caminos de uso público
- Restringan el acceso a playas u otros bienes de uso común
- Intenten apropiarse de terrenos de interés público
La medida surge ante la creciente práctica de particulares que, tras adquirir terrenos colindantes, bloquean accesos tradicionales utilizados por comunidades.
Protección de áreas públicas y patrimoniales
La iniciativa también busca proteger espacios de alto valor nacional, incluyendo:
- Parques nacionales
- Zonas arqueológicas
- Monumentos naturales
- Áreas protegidas
- Sitios turísticos y comunitarios
El proyecto contempla sanciones para quienes intenten apropiarse de estos espacios sin cumplir con la función social de la propiedad.
Alcance de la propuesta
El Proyecto de Ley 392 está compuesto por cuatro artículos y tiene como objetivo principal garantizar que el acceso a bienes públicos se mantenga libre, en beneficio de toda la población.
Las autoridades destacan que esta normativa busca fortalecer la transparencia, el respeto a la ley y el uso equitativo de los recursos naturales y espacios públicos en Panamá.