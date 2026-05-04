Cierres de acceso a playas y caminos públicos será sancionado en Panamá

El Asamblea Nacional de Panamá avanzó en la aprobación del Proyecto de Ley N.° 392, una iniciativa que busca sancionar el cierre de accesos a playas y caminos públicos en el país.

La propuesta, que ya alcanzó su tercer debate, plantea la incorporación de nuevos artículos al Código Penal —el 229-A y 229-B— para reforzar la protección del derecho al libre tránsito y acceso colectivo.

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Ley en Panamá sancionará cierres de playas y caminos públicos

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El proyecto establece sanciones para quienes:

Cierren total o parcialmente caminos de uso público

Restringan el acceso a playas u otros bienes de uso común

Intenten apropiarse de terrenos de interés público

La medida surge ante la creciente práctica de particulares que, tras adquirir terrenos colindantes, bloquean accesos tradicionales utilizados por comunidades.

Protección de áreas públicas y patrimoniales

La iniciativa también busca proteger espacios de alto valor nacional, incluyendo:

Parques nacionales

Zonas arqueológicas

Monumentos naturales

Áreas protegidas

Sitios turísticos y comunitarios

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El proyecto contempla sanciones para quienes intenten apropiarse de estos espacios sin cumplir con la función social de la propiedad.

Alcance de la propuesta

El Proyecto de Ley 392 está compuesto por cuatro artículos y tiene como objetivo principal garantizar que el acceso a bienes públicos se mantenga libre, en beneficio de toda la población.

Las autoridades destacan que esta normativa busca fortalecer la transparencia, el respeto a la ley y el uso equitativo de los recursos naturales y espacios públicos en Panamá.