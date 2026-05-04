Panamá Nacionales -  4 de mayo de 2026 - 13:05

Asamblea Nacional inicia sesiones extraordinarias para discutir proyecto de ley de Sustancia Económica

El proyecto de ley de Sustancia Económica será discutido en la Asamblea Nacional, mediante las Sesiones Extraordinarias que se extenderán por las próximas semanas.

Asamblea Nacional inicia sesiones extraordinarias para discutir proyecto de ley de Sustancia Económica.

Asamblea Nacional inicia sesiones extraordinarias para discutir proyecto de ley de Sustancia Económica.

Asamblea Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

Este lunes 4 de mayo se instaló el Pleno de la Asamblea Nacional para el inicio de las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, para la discusión del Proyecto de Ley 641.

Esta iniciativa modifica el Código Fiscal en materia de impuesto sobre la renta, establece requisitos para rentas pasivas de fuente extranjera, proyecto conocido también como Ley de Sustancia Económica.

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Con esta normativa, Panamá busca enviar un mensaje de compromiso con la transparencia y los estándares internacionales. Según el titular del MEF, la ley es parte de una estrategia para fortalecer:

  • La credibilidad internacional del país.
  • La certeza jurídica para los inversionistas.
  • La capacidad de cumplimiento del Estado panameño.

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