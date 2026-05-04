Asamblea Nacional inicia sesiones extraordinarias para discutir proyecto de ley de Sustancia Económica.

Este lunes 4 de mayo se instaló el Pleno de la Asamblea Nacional para el inicio de las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, para la discusión del Proyecto de Ley 641.
Con esta normativa, Panamá busca enviar un mensaje de compromiso con la transparencia y los estándares internacionales. Según el titular del MEF, la ley es parte de una estrategia para fortalecer:
- La credibilidad internacional del país.
- La certeza jurídica para los inversionistas.
- La capacidad de cumplimiento del Estado panameño.