Asamblea Nacional inicia sesiones extraordinarias para discutir proyecto de ley de Sustancia Económica. Asamblea Nacional

Por Ana Canto Este lunes 4 de mayo se instaló el Pleno de la Asamblea Nacional para el inicio de las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, para la discusión del Proyecto de Ley 641.

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Esta iniciativa modifica el Código Fiscal en materia de impuesto sobre la renta, establece requisitos para rentas pasivas de fuente extranjera, proyecto conocido también como Ley de Sustancia Económica.

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