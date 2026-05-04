Chiriquí Nacionales -  4 de mayo de 2026 - 11:01

Cámaras captan accidente en David: puerta de camión provoca colisión en vía Félix Olivares

Una colisión fue captada por cámaras de videovigilancia en David, donde un vehículo impactó la puerta de un camión estacionado.

Colisión en David

Colisión en David, auto choca contra puerta de camión. 

María Hernández
Por María Hernández

Cámaras del Centro de Operaciones de David registraron una colisión ocurrida en la avenida Félix Olivares Contreras, en la provincia de Chiriquí.

Según las imágenes, un camión se encontraba estacionado cuando su conductor abrió la puerta trasera, la cual sobresalía hacia la vía. En ese momento, un automóvil que circulaba por el lugar impactó la puerta, provocando que un joven resultara golpeado tras el fuerte contacto.

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Colisión en avenida Félix Olivares

Tras el incidente, unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al afectado, quien posteriormente fue trasladado a un centro médico.

El hecho quedó registrado en video, lo que permitirá a las autoridades analizar las circunstancias del accidente.

Embed - Telemetro Reporta on Instagram: "Cámaras de videovigilancia del Centro de Operación en David, captaron un accidente con un auto estacionado en la avenida Félix Olivares Contreras. Personal del Cuerpo de Bomberos brindó atención prehospitalaria a un afectado y lo trasladaron a un centro médico. @conc5panama"
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