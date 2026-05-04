Cámaras captan accidente en David: puerta de camión provoca colisión en vía Félix Olivares

Cámaras del Centro de Operaciones de David registraron una colisión ocurrida en la avenida Félix Olivares Contreras, en la provincia de Chiriquí.
Según las imágenes, un camión se encontraba estacionado cuando su conductor abrió la puerta trasera, la cual sobresalía hacia la vía. En ese momento, un automóvil que circulaba por el lugar impactó la puerta, provocando que un joven resultara golpeado tras el fuerte contacto.
Te puede interesar: Bomberos reportan 275 emergencias y confirman una víctima por lluvias en Panamá
Colisión en avenida Félix Olivares
Tras el incidente, unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al afectado, quien posteriormente fue trasladado a un centro médico.
El hecho quedó registrado en video, lo que permitirá a las autoridades analizar las circunstancias del accidente.
Embed - Telemetro Reporta on Instagram: "Cámaras de videovigilancia del Centro de Operación en David, captaron un accidente con un auto estacionado en la avenida Félix Olivares Contreras. Personal del Cuerpo de Bomberos brindó atención prehospitalaria a un afectado y lo trasladaron a un centro médico. @conc5panama"
View this post on Instagram