Panamá Nacionales -  3 de mayo de 2026 - 17:19

PASE-U 2026: razones del retraso y fecha tentativa del primer pago

El IFARHU se encuentra a la espera del refrendo de un convenio con un banco local para iniciar la distribución de tarjetas clave PASE-U.

Razones del retraso del PASE-U 2026.

Razones del retraso del PASE-U 2026.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, confirmó que la institución coordina con el Ministerio de Educación (MEDUCA) el primer desembolso del PASE-U 2026, correspondiente al beneficio de matrícula.

En declaraciones al programa En Contexto de ECO TV, Godoy explicó que la fecha tentativa para el pago es a finales de junio, una vez concluya el proceso de validación y depuración de las listas de estudiantes matriculados.

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Hacia la digitalización: Pagos de becas mediante tarjetas clave

Una de las principales novedades para este ciclo escolar es la transición hacia el método ACH. El IFARHU se encuentra a la espera del refrendo de un convenio con un banco local para iniciar la distribución de tarjetas clave, lo que permitirá optimizar la trazabilidad de los fondos y reducir el uso de papel.

Beneficios del nuevo modelo de pago:

  • Ahorro millonario: La eliminación de cheques físicos generará un ahorro presupuestario estimado en un millón de dólares por trimestre.

  • Uso responsable: Los fondos estarán habilitados exclusivamente para gastos escolares (supermercados, uniformes, útiles, colegiaturas y transporte).

  • Unificación de beneficios: Todos los apoyos económicos del estudiante se centralizarán en una sola cuenta bancaria.

  • Educación financiera: Se lanzarán programas para capacitar a padres y alumnos sobre el ahorro y la administración correcta de los recursos.

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