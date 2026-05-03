PASE-U 2026: razones del retraso y fecha tentativa del primer pago

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, confirmó que la institución coordina con el Ministerio de Educación (MEDUCA) el primer desembolso del PASE-U 2026 , correspondiente al beneficio de matrícula.

En declaraciones al programa En Contexto de ECO TV, Godoy explicó que la fecha tentativa para el pago es a finales de junio, una vez concluya el proceso de validación y depuración de las listas de estudiantes matriculados.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Le podría interesar: Concurso General de Becas 2026: provincias con recepción de documentos del 4 al 8 de mayo

Hacia la digitalización: Pagos de becas mediante tarjetas clave

Una de las principales novedades para este ciclo escolar es la transición hacia el método ACH. El IFARHU se encuentra a la espera del refrendo de un convenio con un banco local para iniciar la distribución de tarjetas clave, lo que permitirá optimizar la trazabilidad de los fondos y reducir el uso de papel.

Beneficios del nuevo modelo de pago: