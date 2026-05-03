Chiriquí Nacionales -  3 de mayo de 2026 - 16:35

Suspenden búsqueda de costarricense desaparecido en Bugaba

La decisión de suspender la búsqueda del ciudadano costarricense responde a las condiciones climáticas adversas en la zona.

Suspenden búsqueda de costarricense desaparecido en Bugaba.

Suspenden búsqueda de costarricense desaparecido en Bugaba.

SINAPROC
Ana Canto
Por Ana Canto

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) anunció la suspensión temporal de las labores de búsqueda de un ciudadano costarricense, de aproximadamente 40 años, quien desapareció en las aguas de un río en el sector de Santa Marta, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.

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La decisión responde a las condiciones climáticas adversas en la zona, las cuales representan un riesgo para los rescatistas. La institución subrayó que la seguridad del personal operativo es la prioridad ante la crecida de los cauces y la inestabilidad del terreno.

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