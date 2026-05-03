Suspenden búsqueda de costarricense desaparecido en Bugaba.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) anunció la suspensión temporal de las labores de búsqueda de un ciudadano costarricense, de aproximadamente 40 años, quien desapareció en las aguas de un río en el sector de Santa Marta, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.

Debido a las condiciones climáticas adversas fueron suspendidas temporalmente las labores de búsqueda de ciudadano costarricense, de aproximadamente 40 años, desaparecido en un río del sector de Santa Marta, distrito de Bugaba. El @Sinaproc_Panama informó que las acciones serán… pic.twitter.com/09NVxI2v1G

La decisión responde a las condiciones climáticas adversas en la zona, las cuales representan un riesgo para los rescatistas. La institución subrayó que la seguridad del personal operativo es la prioridad ante la crecida de los cauces y la inestabilidad del terreno.