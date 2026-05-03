Habilitan inversión de carriles en la vía Panamericana hacia la cuidad.

La Policía Nacional mantiene activos operativos de inversión de carriles en puntos estratégicos de la vía Panamericana, con el objetivo de agilizar el flujo de vehículos que retornan hacia la ciudad capital tras el fin de semana.
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De San Carlos a Chame: Desde San José hasta Sajalices.
De Capira a La Chorrera: Desde el sector de Capira hasta El Nazareno.
Se recomienda a los conductores mantener la velocidad permitida y respetar las señales de los agentes de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional.