Panamá Nacionales -  3 de mayo de 2026 - 12:11

Habilitan inversión de carriles en la vía Panamericana hacia la cuidad

Se recomienda a los conductores mantener la velocidad permitida y respetar las señales del tránsito durante la inversión de carriles.

Habilitan inversión de carriles en la vía Panamericana hacia la cuidad.

Habilitan inversión de carriles en la vía Panamericana hacia la cuidad.

Policía Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional mantiene activos operativos de inversión de carriles en puntos estratégicos de la vía Panamericana, con el objetivo de agilizar el flujo de vehículos que retornan hacia la ciudad capital tras el fin de semana.

Las autoridades han habilitado los siguientes tramos para facilitar el desplazamiento:

  • De San Carlos a Chame: Desde San José hasta Sajalices.

  • De Capira a La Chorrera: Desde el sector de Capira hasta El Nazareno.

Se recomienda a los conductores mantener la velocidad permitida y respetar las señales de los agentes de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional.

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