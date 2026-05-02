Panamá Nacionales -  2 de mayo de 2026 - 18:18

SINAPROC mantiene aviso de prevención por lluvias y tormentas hasta el 4 de mayo

SINAPROC mantiene aviso de prevención por lluvias y tormentas en varias regiones de Panamá hasta el 4 de mayo. Conoce las áreas afectadas.

Lluvias y relámpagos: SINAPROC mantienen aviso de prevención en el país 

Lluvias y relámpagos: SINAPROC mantienen aviso de prevención en el país 

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que se mantiene vigente un aviso de prevención por lluvias de variada intensidad y tormentas eléctricas en gran parte del país, con vigencia hasta el lunes 4 de mayo.

SINAPROC advierte tormentas eléctricas hasta el lunes

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Según el reporte, las condiciones climáticas podrían afectar diversas regiones, entre ellas:

  • Darién
  • Comarcas Emberá y Guna Yala
  • Golfo de Chiriquí
  • Panamá Oeste y Panamá
  • Colón
  • Veraguas
  • Península de Azuero
  • Coclé
  • Comarca Ngäbe Buglé
  • Bocas del Toro y Chiriquí

El aviso se mantiene activo hasta las 5:20 p.m., periodo en el que se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica en estas zonas.

Recomendaciones

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a:

  • Evitar cruzar ríos o quebradas crecidas
  • Mantenerse alejados de zonas vulnerables
  • Estar atentos a los comunicados oficiales
  • Tomar medidas preventivas ante posibles inundaciones o deslizamientos

El SINAPROC continuará con el monitoreo constante de las condiciones climáticas en el país y no descarta emitir nuevas alertas de ser necesario.

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