SINAPROC mantiene aviso de prevención por lluvias y tormentas hasta el 4 de mayo

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que se mantiene vigente un aviso de prevención por lluvias de variada intensidad y tormentas eléctricas en gran parte del país, con vigencia hasta el lunes 4 de mayo.
Según el reporte, las condiciones climáticas podrían afectar diversas regiones, entre ellas:
- Darién
- Comarcas Emberá y Guna Yala
- Golfo de Chiriquí
- Panamá Oeste y Panamá
- Colón
- Veraguas
- Península de Azuero
- Coclé
- Comarca Ngäbe Buglé
- Bocas del Toro y Chiriquí
El aviso se mantiene activo hasta las 5:20 p.m., periodo en el que se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica en estas zonas.
Recomendaciones
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a:
- Evitar cruzar ríos o quebradas crecidas
- Mantenerse alejados de zonas vulnerables
- Estar atentos a los comunicados oficiales
- Tomar medidas preventivas ante posibles inundaciones o deslizamientos
El SINAPROC continuará con el monitoreo constante de las condiciones climáticas en el país y no descarta emitir nuevas alertas de ser necesario.