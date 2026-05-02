SINAPROC mantiene aviso de prevención por lluvias y tormentas hasta el 4 de mayo

Lluvias y relámpagos: SINAPROC mantienen aviso de prevención en el país

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que se mantiene vigente un aviso de prevención por lluvias de variada intensidad y tormentas eléctricas en gran parte del país, con vigencia hasta el lunes 4 de mayo.

El @Sinaproc_Panama mantiene un aviso de prevención por lluvias de variada intensidad hasta las 5:20 p.m. en Darién, las comarcas Emberá y Guna Yala, el Golfo de Chiriquí, Panamá Oeste, Panamá, Colón, Veraguas, la Península de Azuero, Coclé, la Comarca Ngäbe Buglé, Bocas del Toro… pic.twitter.com/iRwbADb3yV

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Según el reporte, las condiciones climáticas podrían afectar diversas regiones, entre ellas:

Darién

Comarcas Emberá y Guna Yala

y Golfo de Chiriquí

Panamá Oeste y Panamá

y Colón

Veraguas

Península de Azuero

Coclé

Comarca Ngäbe Buglé

Bocas del Toro y Chiriquí

El aviso se mantiene activo hasta las 5:20 p.m., periodo en el que se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica en estas zonas.

Recomendaciones

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a:

Evitar cruzar ríos o quebradas crecidas

Mantenerse alejados de zonas vulnerables

Estar atentos a los comunicados oficiales

Tomar medidas preventivas ante posibles inundaciones o deslizamientos

El SINAPROC continuará con el monitoreo constante de las condiciones climáticas en el país y no descarta emitir nuevas alertas de ser necesario.