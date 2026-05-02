Isla Coiba Nacionales -  2 de mayo de 2026 - 17:00

Sismo en Panamá hoy: temblor de 4.2 cerca de Coiba

Un sismo de magnitud 4.2 se registró cerca de Coiba, Panamá, con una profundidad de 10 km. No se reportan daños.

Sismo en Panamá: reportan movimiento telúrico de magnitud 4.2

Sismo en Panamá: reportan movimiento telúrico de magnitud 4.2

IGUP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó que este sábado se registró un sismo de magnitud preliminar 4.2 al suroeste de Coiba.

Instituto de Geociencias confirma sismo al suroeste de Coiba

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De acuerdo con el reporte, el movimiento telúrico ocurrió aproximadamente a las 2:03 p.m., con una profundidad de 10 kilómetros, lo que lo clasifica como un evento superficial.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas afectadas a causa del temblor.

Las autoridades mantienen el monitoreo constante de la actividad sísmica en el país y reiteran el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

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