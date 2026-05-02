Sismo en Panamá hoy: temblor de 4.2 cerca de Coiba

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó que este sábado se registró un sismo de magnitud preliminar 4.2 al suroeste de Coiba.

El Instituto de Geociencias ( @igcpanamaup ) de la Universidad de Panamá informa que se ha registrado un sismo de magnitud preliminar 4.2 al Suroeste de Coiba. Detalla que el movimiento sísmico tuvo lugar cerca de las 2:03 p.m., con una profundidad de 10 kilómetros. https://t.co/eICkCtI6M2 pic.twitter.com/ZY1NCquMCO

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De acuerdo con el reporte, el movimiento telúrico ocurrió aproximadamente a las 2:03 p.m., con una profundidad de 10 kilómetros, lo que lo clasifica como un evento superficial.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas afectadas a causa del temblor.

Las autoridades mantienen el monitoreo constante de la actividad sísmica en el país y reiteran el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales.