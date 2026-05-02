Agua en Taboga no es apta para consumo tras fallas en planta, advierte el Minsa

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que el agua que actualmente se distribuye en la Isla de Taboga no es apta para el consumo humano, debido a fallas en la planta potabilizadora existente.

Ante esta situación, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) ha implementado un suministro alterno utilizando agua proveniente de una nueva planta potabilizadora, como medida temporal para abastecer a residentes y visitantes.

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Minsa alerta: agua en Taboga no se puede beber por ahora

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2050669762792096194?s=20&partner=&hide_thread=false El @MINSAPma comunica que el agua que está siendo suministrada en Isla Taboga desde la nueva planta potabilizadora no es apta para consumo humano y solo debe ser utilizada para necesidades esenciales como aseo personal, lavado y limpieza del hogar, entre otros.



Indica que… pic.twitter.com/0qrPoLVkly — Telemetro Reporta (@TReporta) May 2, 2026

Las autoridades detallaron que este recurso solo puede ser utilizado para necesidades esenciales, como:

Aseo personal

Lavado

Limpieza del hogar

Sin embargo, recalcaron que no debe ser ingerida hasta que se confirme su potabilidad.

En espera de resultados

El Minsa indicó que actualmente se está a la espera de la certificación de laboratorio, que determinará si el agua cumple con los estándares requeridos para el consumo humano.

La decisión fue tomada en coordinación con el IDAAN, entidad que continúa trabajando para corregir las fallas en la planta potabilizadora existente y restablecer el servicio con normalidad.

Las autoridades exhortaron a la población a seguir las recomendaciones oficiales mientras se resuelve la situación.