LOS SANTOS 2 de mayo de 2026 - 14:27

Accidente en Los Santos: un muerto y un herido en vía a El Rompio

Un accidente de tránsito en Santa Ana, Los Santos, dejó una víctima fatal y un herido. Bomberos reiteran medidas de seguridad vial.

Fatal accidente en Los Santos: un muerto y un herido en vía a El Rompio

Fatal accidente en Los Santos: un muerto y un herido en vía a El Rompio

@BCBRP

Un accidente de tránsito registrado este sábado en el sector de Santa Ana, Los Santos, en la vía hacia Playa El Rompio, dejó como saldo una persona fallecida y otra herida, informaron las autoridades.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá detalló que unidades del sistema SAMER brindaron atención prehospitalaria al lesionado en el sitio del suceso.

Bomberos atienden accidente con saldo fatal en Los Santos

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En tanto, las autoridades competentes realizaron los procedimientos correspondientes para el levantamiento del cuerpo e inicio de las investigaciones que permitan esclarecer las causas del hecho.

Llamado a la prevención

Tras el incidente, el Cuerpo de Bomberos reiteró el llamado a los conductores a mantener medidas de seguridad en las vías:

  • Respetar los límites de velocidad
  • No conducir bajo los efectos del alcohol
  • Utilizar siempre el cinturón de seguridad
  • Evitar distracciones al volante
  • Revisar el estado del vehículo antes de salir

Las autoridades insisten en la importancia de la conducción responsable para prevenir este tipo de hechos que enlutan a familias panameñas.

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