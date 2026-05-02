Accidente en Los Santos: un muerto y un herido en vía a El Rompio

Un accidente de tránsito registrado este sábado en el sector de Santa Ana, Los Santos, en la vía hacia Playa El Rompio, dejó como saldo una persona fallecida y otra herida, informaron las autoridades.
Bomberos atienden accidente con saldo fatal en Los Santos
En tanto, las autoridades competentes realizaron los procedimientos correspondientes para el levantamiento del cuerpo e inicio de las investigaciones que permitan esclarecer las causas del hecho.
Llamado a la prevención
Tras el incidente, el Cuerpo de Bomberos reiteró el llamado a los conductores a mantener medidas de seguridad en las vías:
- Respetar los límites de velocidad
- No conducir bajo los efectos del alcohol
- Utilizar siempre el cinturón de seguridad
- Evitar distracciones al volante
- Revisar el estado del vehículo antes de salir
Las autoridades insisten en la importancia de la conducción responsable para prevenir este tipo de hechos que enlutan a familias panameñas.