Fatal accidente en Los Santos: un muerto y un herido en vía a El Rompio

Un accidente de tránsito registrado este sábado en el sector de Santa Ana, Los Santos, en la vía hacia Playa El Rompio, dejó como saldo una persona fallecida y otra herida, informaron las autoridades.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá detalló que unidades del sistema SAMER brindaron atención prehospitalaria al lesionado en el sitio del suceso.

Bomberos atienden accidente con saldo fatal en Los Santos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2050650258955288599?s=20&partner=&hide_thread=false Una víctima fatal y un herido dejó un accidente de tránsito registrado este sábado en el sector de Santa Ana, en la vía hacia la Playa El Rompio, en la provincia de Los Santos.@BCBRP detalla que el equipo de SAMER brindó atención prehospitalaria a la persona herida y las… pic.twitter.com/LRcplmFzhh — Telemetro Reporta (@TReporta) May 2, 2026

En tanto, las autoridades competentes realizaron los procedimientos correspondientes para el levantamiento del cuerpo e inicio de las investigaciones que permitan esclarecer las causas del hecho.

Llamado a la prevención

Tras el incidente, el Cuerpo de Bomberos reiteró el llamado a los conductores a mantener medidas de seguridad en las vías:

Respetar los límites de velocidad

No conducir bajo los efectos del alcohol

Utilizar siempre el cinturón de seguridad

Evitar distracciones al volante

Revisar el estado del vehículo antes de salir

Las autoridades insisten en la importancia de la conducción responsable para prevenir este tipo de hechos que enlutan a familias panameñas.