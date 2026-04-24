Presidente Mulino lidera gabinete en Los Santos para atender crisis de agua en Azuero

El presidente José Raúl Mulino encabezó un Consejo de Gabinete ampliado en la provincia de Los Santos, junto a sus ministros de Estado, con el objetivo de abordar la crisis por la falta de agua que afecta a la región de Azuero.

Durante el encuentro, el mandatario subrayó que la prioridad es identificar los problemas que aquejan a la ciudadanía y que admiten soluciones inmediatas. En este contexto, Mulino respaldó la designación de Antonio Tercero como nuevo director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), quien deberá ser ratificado por la Asamblea Nacional antes de asumir el cargo de forma oficial.

Apoyo al sector agropecuario y comercial

En materia de apoyo al productor, el presidente anunció que el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) comprará los quintales de cebolla que los productores del distrito de Natá, en Coclé, no han logrado comercializar. Este producto será destinado a las Agrotiendas del IMA para garantizar el abastecimiento a precios accesibles para la población.

Crisis en el Estrecho de Ormuz

Respecto a la retención de buques con bandera panameña en el Estrecho de Ormuz, el gobernante expresó su preocupación por el impacto en la marina mercante:

“Panamá sufre no solamente por el tema del combustible caro, sino por el tema de nuestra marina mercante también. Esos dos barcos que detuvieron y abordaron pertenecen a la naviera más grande usuaria de la Bandera panameña, además, es una de las empresas operadoras en el Puerto de Cristóbal en Colón, o sea, nos pegó cerca, y ahí están expuestos”.