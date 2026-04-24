Presidente Mulino reinaugura la casa de Belisario Porras en Azuero

El presidente de la República , José Raúl Mulino, reinauguró este viernes la histórica finca El Pausílipo, antigua residencia de campo del tres veces presidente de Panamá, Belisario Porras en el distrito de Las Tablas.

“Belisario Porras no pensó en la inmortalidad pero es un inmortal de la patria. He leído, como todo buen seguidor de los caminos liberales, a Porras, ¿y quién no, que se jacte de tener algo de cultura política?, y creo que el arquitecto de la nacionalidad se le quedó corto, sobre todo en visión. Hoy día hay Códigos de la Nación de los tiempos de Porras”, José Raúl Mulino, presidente de Panamá. “Belisario Porras no pensó en la inmortalidad pero es un inmortal de la patria. He leído, como todo buen seguidor de los caminos liberales, a Porras, ¿y quién no, que se jacte de tener algo de cultura política?, y creo que el arquitecto de la nacionalidad se le quedó corto, sobre todo en visión. Hoy día hay Códigos de la Nación de los tiempos de Porras”, José Raúl Mulino, presidente de Panamá.

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Presidente Mulino y su proyecto cultural en Azuero

El inmueble, declarado monumento histórico nacional en 1994, fue restaurado para funcionar como casa museo, preservando su arquitectura campestre del siglo XIX.

Rescate histórico y cultural

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2047677308295586190?s=20&partner=&hide_thread=false La primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, comparte con privados de libertad mientras éstos elaboran artesanías durante la reinauguración de la Finca Pausílipo, la casa museo del tres veces presidente de Panamá, Belisario Porras. pic.twitter.com/Q7TJAMS5WC — Telemetro Reporta (@TReporta) April 24, 2026

La rehabilitación del sitio forma parte de los esfuerzos por rescatar el patrimonio histórico del país y poner en valor la figura de Porras, considerado uno de los constructores de la nacionalidad panameña.

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El mandatario destacó que este espacio será transformado en un museo para preservar el legado de una de las figuras más importantes en la construcción de la nacionalidad panameña.

En las labores de remodelación y limpieza participaron privados de libertad, como parte del programa de resocialización “Plan Libertad”, que busca su reintegración mediante actividades productivas.

La primera dama, Maricel Cohen de Mulino, también estuvo presente y compartió con los participantes del programa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2047691408144777725?s=20&partner=&hide_thread=false Este viernes fue la reinauguración de la finca El Pausílipo, antigua casa de campo del tres veces presidente de Panamá, Belisario Porras, ubicada en Las Tablas, provincia de Los Santos, y que en 1994 fue declarada monumento histórico nacional y se ordenó la creación de un museo.… pic.twitter.com/ki1PlgPyAS — Telemetro Reporta (@TReporta) April 24, 2026

El nombre “El Pausílipo” hace referencia a una famosa colina ubicada en Nápoles, lo que refleja la influencia cultural en la denominación de la propiedad.

Horario de visitas

La casa museo estará abierta al público en el siguiente horario: