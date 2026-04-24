Presidente Mulino reinaugura la casa de Belisario Porras en Azuero

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reinauguró este viernes la histórica finca El Pausílipo, antigua residencia de campo del tres veces presidente de Panamá, Belisario Porras en el distrito de Las Tablas.
Presidente Mulino y su proyecto cultural en Azuero
El inmueble, declarado monumento histórico nacional en 1994, fue restaurado para funcionar como casa museo, preservando su arquitectura campestre del siglo XIX.
Rescate histórico y cultural
La rehabilitación del sitio forma parte de los esfuerzos por rescatar el patrimonio histórico del país y poner en valor la figura de Porras, considerado uno de los constructores de la nacionalidad panameña.
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El mandatario destacó que este espacio será transformado en un museo para preservar el legado de una de las figuras más importantes en la construcción de la nacionalidad panameña.
En las labores de remodelación y limpieza participaron privados de libertad, como parte del programa de resocialización “Plan Libertad”, que busca su reintegración mediante actividades productivas.
La primera dama, Maricel Cohen de Mulino, también estuvo presente y compartió con los participantes del programa.
El nombre “El Pausílipo” hace referencia a una famosa colina ubicada en Nápoles, lo que refleja la influencia cultural en la denominación de la propiedad.
Horario de visitas
La casa museo estará abierta al público en el siguiente horario:
- Martes a sábado
- De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.