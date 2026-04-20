Presidente Mulino recibe a Dan Brown al autor de 'El Código Da Vinci' en Panamá

El presidente de la República , José Raúl Mulino, recibió este lunes en su despacho al reconocido escritor estadounidense Dan Brown, autor de éxitos internacionales como El Código Da Vinci y Ángeles y demonios.

Durante el encuentro, ambos compartieron anécdotas sobre Panamá y su historia, en una conversación que el propio autor calificó como memorable.

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Dan Brown presentó su obra en Panamá

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El novelista visitó el país para presentar su obra musical infantil Wild Symphony (Sinfonía de los Animales), la cual narró en vivo junto a la Orquesta Filarmónica de Panamá.

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Las funciones se realizaron los días 18 y 19 de abril en el Teatro Balboa.

Visita al presidente Mulino: “Ha sido un gran honor conocerle”

Tras su reunión con el mandatario, Brown destacó el trato recibido:

“El presidente es un hombre absolutamente maravilloso. Muy gracioso, muy amable... ha sido un gran honor conocerle”. “El presidente es un hombre absolutamente maravilloso. Muy gracioso, muy amable... ha sido un gran honor conocerle”.

Además, reveló que durante la conversación Mulino le compartió una historia relacionada con Gabriel García Márquez que calificó como “muy graciosa”.

“No será mi última visita”

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El autor también expresó su entusiasmo por el país: “Es la primera vez que he estado aquí, pero no será la última. Me he enamorado de este país y de la gente”.

Durante su visita, Dan Brown estuvo acompañado por la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera.

Panamá en el radar cultural internacional

La visita del autor de best sellers refuerza la proyección de Panamá como un destino atractivo para eventos culturales de alto nivel y figuras internacionales.