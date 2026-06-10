Procesan a 156 privados de libertad fugados de La Joyita

Un total de 156 privados de libertad que se evadieron del Centro Penitenciario La Joyita el pasado 1 de julio han sido judicializados formalmente ante los tribunales. Durante las audiencias de solicitudes múltiples, los jueces de garantías legalizaron las aprehensiones y dieron por presentada la formulación de cargos por el delito contra la administración de justicia, en la modalidad de evasión.
1. Medidas Cautelares (130 imputados)
A la gran mayoría (130 personas) se les impuso la medida cautelar de detención provisional mientras concluyen las investigaciones de la fiscalía y avanza el trámite judicial correspondiente.
2. Acuerdos de Pena y Condenas (26 personas)
- 20: 42 meses de prisión
- 4: 36 meses de prisión
- 1: 44 meses de prisión
- 1: 47 meses de prisión