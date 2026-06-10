Panamá Nacionales -  10 de junio de 2026 - 17:58

Procesan a 156 privados de libertad fugados de La Joyita

A la gran mayoría de los privados de libertad se les impuso la medida cautelar de detención provisional tras la evasión de La Joyita.

Procesan a privados de libertad fugados de La Joyita.

Procesan a privados de libertad fugados de La Joyita.

OJudicial
Ana Canto
Por Ana Canto

Un total de 156 privados de libertad que se evadieron del Centro Penitenciario La Joyita el pasado 1 de julio han sido judicializados formalmente ante los tribunales. Durante las audiencias de solicitudes múltiples, los jueces de garantías legalizaron las aprehensiones y dieron por presentada la formulación de cargos por el delito contra la administración de justicia, en la modalidad de evasión.

El estatus legal de los 156 procesados se dividió de la siguiente manera:

1. Medidas Cautelares (130 imputados)

A la gran mayoría (130 personas) se les impuso la medida cautelar de detención provisional mientras concluyen las investigaciones de la fiscalía y avanza el trámite judicial correspondiente.

2. Acuerdos de Pena y Condenas (26 personas)

  • 20: 42 meses de prisión
  • 4: 36 meses de prisión
  • 1: 44 meses de prisión
  • 1: 47 meses de prisión
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