Sinaproc emite aviso por mar picado y corrientes de resaca en el Pacífico panameño

Sinaproc alerta por mar picado y corrientes de resaca en el Pacífico de Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención para el Pacífico panameño, vigente hasta el lunes 27 de julio de 2026, debido al incremento del oleaje y las condiciones de mar que podrían representar riesgos para actividades marítimas y recreativas.

La advertencia se basa en el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

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¿Qué condiciones se esperan?

De acuerdo con el IMHPA, se prevé un incremento gradual en la frecuencia y el período del oleaje, generando condiciones de mar picado en distintas zonas del litoral Pacífico.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó a la población que se emite un aviso de prevención en el Pacífico panameño, hasta el lunes 27 de julio de 2026.



De acuerdo al Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, IMHPA, se prevé un incremento paulatino en… pic.twitter.com/mMYwTbSf9d — Telemetro Reporta (@TReporta) July 25, 2026

Además, durante los próximos días ingresará un evento de mar de fondo, que coincidirá con mareas vivas, aumentando el impacto del oleaje sobre la línea costera y elevando la probabilidad de corrientes de resaca en varias playas.

Recomendaciones para la población

Sinaproc exhortó a la ciudadanía a tomar las siguientes medidas de prevención:

Evitar ingresar al mar si observa fuerte oleaje o corrientes de resaca.

Extremar las medidas de precaución en playas y zonas costeras.

Seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades y los estamentos de seguridad.

Números para reportar emergencias

Ante cualquier situación de emergencia, la población puede comunicarse a las siguientes líneas:

520-4429

911

6998-4809

Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse informados a través de los canales oficiales mientras permanezca vigente el aviso de prevención.