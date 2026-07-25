Río Hato recibe el primer vuelo directo desde Quito y fortalece el turismo en Panamá

El Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez, en Río Hato , recibió este sábado el primer vuelo directo procedente de Quito, Ecuador, marcando un nuevo paso en la conectividad aérea entre ambos países y en el fortalecimiento del turismo hacia la Riviera Pacífica panameña.

Los pasajeros fueron recibidos con música y una bienvenida organizada para destacar la hospitalidad panameña y celebrar el inicio de esta nueva conexión internacional.

Nueva ruta conectará semanalmente a Ecuador con Río Hato

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) informó que la nueva operación ofrecerá vuelos semanales con capacidad para 168 pasajeros, conectando de forma directa el mercado ecuatoriano con uno de los principales destinos de sol y playa del país.

Este sábado arribó al Aeropuerto Internacional Scartlett Martínez de Río Hato el primer vuelo directo desde Quito, Ecuador, al Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez.



Los turistas recibieron una bienvenida llena de alegría, música y la calidez que distingue a los panameños.… pic.twitter.com/NVPMiVzt72 — Telemetro Reporta (@TReporta) July 25, 2026

La entidad destacó que esta ruta contribuirá a ampliar el acceso de visitantes internacionales y fortalecer la conectividad aérea del Pacífico panameño.

Proyectan la llegada de 3,000 turistas ecuatorianos

La ATP recordó que esta iniciativa forma parte de una alianza estratégica entre el mayorista MaxiTravel y la aerolínea Aeroregional, con el objetivo de consolidar la demanda y sentar las bases para que la ruta opere de manera permanente durante todo el año.

Durante la etapa inicial, MaxiTravel estima movilizar alrededor de 3,000 turistas ecuatorianos hacia Río Hato, lo que beneficiará a hoteles, restaurantes, operadores turísticos y comercios de la región.

Ruta de dos horas fortalece la conectividad regional

Con un tiempo aproximado de dos horas de vuelo, la nueva conexión busca posicionar a la Riviera Pacífica de Panamá como un destino más competitivo dentro de la oferta turística internacional y fortalecer los vínculos comerciales y turísticos entre Panamá y Ecuador.