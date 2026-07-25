¡Oro para Panamá! Némesis Candelo conquista la primera medalla en Santo Domingo 2026

La judoca panameña Némesis Candelo le dio a Panamá su primera medalla de oro en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras proclamarse campeona en la categoría de -48 kilogramos.

La atleta, quien además fue una de las abanderadas de la delegación panameña durante la ceremonia inaugural, dominó la competencia de principio a fin para subir a lo más alto del podio.

Venció a Colombia en semifinales y a República Dominicana en la final

De acuerdo con el Comité Olímpico de Panamá (COP), Candelo avanzó a la final luego de derrotar a la colombiana Erika Lasso en las semifinales.

¡Medalla de oro para Panamá! La judoca y abanderada de la delegación panameña, Némesis Candelo, obtuvo la primera medalla para el país en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al conseguir un dominio absoluto en la categoría de los -48 kilogramos.… pic.twitter.com/WRf7YTKcYQ — Telemetro Reporta (@TReporta) July 25, 2026

En el combate por la medalla de oro, la panameña se impuso a la representante de República Dominicana, Estefanía Soriano, asegurando así el primer título para la delegación nacional en el certamen regional.

Primera medalla para Panamá en Santo Domingo 2026

La victoria de Némesis Candelo marca el inicio del medallero panameño en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y representa un importante impulso para la delegación que compite en Santo Domingo.

El Comité Olímpico de Panamá celebró el triunfo de la judoca y destacó su actuación como una muestra del esfuerzo y la preparación de los atletas nacionales en esta edición de los juegos.