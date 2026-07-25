Republica Dominicana Deportes -  25 de julio de 2026 - 15:39

¡Oro para Panamá! Némesis Candelo conquista la primera medalla en Santo Domingo 2026

La judoca Némesis Candelo ganó la primera medalla de oro para Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

¡Oro para Panamá! Némesis Candelo conquista la primera medalla 

¡Oro para Panamá! Némesis Candelo conquista la primera medalla 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La judoca panameña Némesis Candelo le dio a Panamá su primera medalla de oro en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras proclamarse campeona en la categoría de -48 kilogramos.

La atleta, quien además fue una de las abanderadas de la delegación panameña durante la ceremonia inaugural, dominó la competencia de principio a fin para subir a lo más alto del podio.

Venció a Colombia en semifinales y a República Dominicana en la final

De acuerdo con el Comité Olímpico de Panamá (COP), Candelo avanzó a la final luego de derrotar a la colombiana Erika Lasso en las semifinales.

En el combate por la medalla de oro, la panameña se impuso a la representante de República Dominicana, Estefanía Soriano, asegurando así el primer título para la delegación nacional en el certamen regional.

Primera medalla para Panamá en Santo Domingo 2026

La victoria de Némesis Candelo marca el inicio del medallero panameño en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y representa un importante impulso para la delegación que compite en Santo Domingo.

El Comité Olímpico de Panamá celebró el triunfo de la judoca y destacó su actuación como una muestra del esfuerzo y la preparación de los atletas nacionales en esta edición de los juegos.

En esta nota:
Seguir leyendo

Jürgen Klopp asume como seleccionador de Alemania hasta el Mundial 2030

VIDEO | EN VIVO: sorteo Liga de Naciones Concacaf 2026-2027

Presidente Mulino inaugura el renovado estadio Armando Dely Valdés

Recomendadas

Más Noticias