Así fue el desfile de Panamá en la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Así fue el desfile de Panamá en la inauguración de los Juegos Centroamericanos

La delegación de Panamá participó en la ceremonia de inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 , celebrada en el Estadio Olímpico Félix Sánchez , en República Dominicana.

El Comité Olímpico de Panamá (COP) compartió imágenes del desfile de los atletas panameños, quienes representaron al país en el inicio oficial de la principal cita deportiva de la región.

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Némesis Candelo y Donald Lee portaron la bandera de Panamá

En esta edición, los abanderados de la delegación panameña fueron la judoca Némesis Candelo y el atleta de bolos Donald Lee.

El Comité Olímpico de Panamá compartió imágenes de la participación de los atletas panameños en la ceremonia de inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, realizada en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de República Dominicana.



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Lee asumió el rol en sustitución del luchador Ángel Cortés, quien continúa con su preparación para competir en el certamen.

Inicia la competencia regional

Con la ceremonia inaugural, quedaron oficialmente abiertos los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde atletas de distintos países buscarán subir al podio en diversas disciplinas.

A través de sus redes sociales, el Comité Olímpico de Panamá envió un mensaje de apoyo a la delegación.

"¡Comenzó oficialmente la fiesta deportiva de Centroamérica y el Caribe! Ahora, a defender nuestros colores con orgullo", expresó el COP. "¡Comenzó oficialmente la fiesta deportiva de Centroamérica y el Caribe! Ahora, a defender nuestros colores con orgullo", expresó el COP.

La representación panameña iniciará en los próximos días su participación en las diferentes competencias con el objetivo de sumar medallas para el país.