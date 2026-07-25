Pago a jubilados y pensionados: Fechas confirmadas por la CSS en agosto 2026

CSS confirma las fechas de pago a jubilados y pensionados en agosto de 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario de pagos para jubilados y pensionados correspondiente a agosto de 2026, mes en el que los beneficiarios recibirán las dos quincenas habituales, además de la segunda partida del bono permanente.

Los desembolsos se realizarán mediante acreditación bancaria (ACH) y entrega de cheques, de acuerdo con el cronograma oficial de la institución.

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Tema de interés: Pago del bono permanente a jubilados y pensionados CSS: ¿cuándo depositan los B/.50 en agosto de 2026?

¿Cuándo pagará la CSS el bono permanente?

Según el calendario institucional, la segunda partida del bono permanente de 2026 será entregada junto con el pago de la segunda quincena de agosto.

Las acreditaciones están programadas para los siguientes días:

ACH: miércoles 19 de agosto .

miércoles . Cheques: jueves 20 de agosto.

Fechas de pago a jubilados y pensionados en agosto de 2026

La CSS informó que el calendario de pagos para agosto será el siguiente:

ACH (primera quincena): martes 4 de agosto .

martes . Cheques (primera quincena): miércoles 5 de agosto .

miércoles . ACH (segunda quincena + bono permanente): miércoles 19 de agosto .

miércoles . Cheques (segunda quincena + bono permanente): jueves 20 de agosto.

Las autoridades recomiendan a los jubilados y pensionados verificar las fechas correspondientes al método de pago que utilizan para evitar contratiempos al momento de retirar sus fondos.