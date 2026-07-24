Panamá Nacionales -  24 de julio de 2026 - 17:53

MINSEG emite aclaración sobre ciudadanos que viajan como reclutas a la guerra entre Rusia y Ucrania

El MINSEG aclaró que Panamá no tiene vínculo con ciudadanos que decidan participar como reclutas en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Contratos son decisiones individuales

Contratos son decisiones individuales, afirma el Minseg

Minseg
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) aclaró que no mantiene relación alguna con ciudadanos panameños que, de forma voluntaria, decidan participar como reclutas en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

La entidad precisó, mediante un comunicado, que estas decisiones son de carácter estrictamente individual y no guardan ningún vínculo con las instituciones del Estado panameño.

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Cancillería habilita líneas para familiares

El Minseg informó que los familiares de ciudadanos que se encuentren en esta situación pueden comunicarse con la Cancillería de Panamá a través de los teléfonos 6330-6252 y 6371-8485, habilitados para brindar orientación y atención.

Contratos son decisiones individuales, afirma el Minseg

La institución reiteró que los contratos firmados en el extranjero por personas que decidan participar en el conflicto responden exclusivamente a decisiones personales y voluntarias.

Asimismo, señaló que estos acuerdos no tienen relación con las entidades panameñas, una condición que, según el comunicado, también ha sido confirmada por las autoridades rusas.

El pronunciamiento surge en medio de las advertencias emitidas por las autoridades panameñas sobre supuestas ofertas de empleo utilizadas para captar personas con el fin de incorporarlas al conflicto entre Rusia y Ucrania, por lo que reiteraron el llamado a verificar cualquier propuesta laboral en el extranjero antes de aceptarla.

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