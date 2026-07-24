MINSEG emite aclaración sobre ciudadanos que viajan como reclutas a la guerra entre Rusia y Ucrania

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) aclaró que no mantiene relación alguna con ciudadanos panameños que, de forma voluntaria, decidan participar como reclutas en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

La entidad precisó, mediante un comunicado, que estas decisiones son de carácter estrictamente individual y no guardan ningún vínculo con las instituciones del Estado panameño.

Tema relacionado: Guerra Rusia-Ucrania: la advertencia a panameños sobre falsas ofertas para reclutamiento militar

Cancillería habilita líneas para familiares

El Minseg informó que los familiares de ciudadanos que se encuentren en esta situación pueden comunicarse con la Cancillería de Panamá a través de los teléfonos 6330-6252 y 6371-8485, habilitados para brindar orientación y atención.

El Ministerio de Seguridad Pública, @MinSegPma, aclaró en un comunicado que no mantiene relación alguna con ciudadanos que, de manera voluntaria, decidan participar como reclutas en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.



Indicó a los familiares de quienes se encuentran en… pic.twitter.com/8hGVTMHcqY — Telemetro Reporta (@TReporta) July 24, 2026

Contratos son decisiones individuales, afirma el Minseg

La institución reiteró que los contratos firmados en el extranjero por personas que decidan participar en el conflicto responden exclusivamente a decisiones personales y voluntarias.

Asimismo, señaló que estos acuerdos no tienen relación con las entidades panameñas, una condición que, según el comunicado, también ha sido confirmada por las autoridades rusas.

El pronunciamiento surge en medio de las advertencias emitidas por las autoridades panameñas sobre supuestas ofertas de empleo utilizadas para captar personas con el fin de incorporarlas al conflicto entre Rusia y Ucrania, por lo que reiteraron el llamado a verificar cualquier propuesta laboral en el extranjero antes de aceptarla.