Liga de Naciones 2026 Deportes -  23 de julio de 2026 - 17:56

VIDEO | EN VIVO: sorteo Liga de Naciones Concacaf 2026-2027

Sigue en directo todo lo que acontece en el sorteo oficial de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027.

Sorteo Liga de Naciones Concacaf 2026-2027.

Sorteo Liga de Naciones Concacaf 2026-2027.

concacaf.com
Ana Canto
Por Ana Canto

Este jueves se realizará el sorteo oficial de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027, torneo que se disputará durante los meses de septiembre, octubre y noviembre.

VIDEO | EN VIVO: sorteo Liga de Naciones Concacaf 2026-2027

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