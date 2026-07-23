Este jueves se realizará el sorteo oficial de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027, torneo que se disputará durante los meses de septiembre, octubre y noviembre.
Liga de Naciones 2026 Deportes - 23 de julio de 2026 - 17:56
VIDEO | EN VIVO: sorteo Liga de Naciones Concacaf 2026-2027
Sigue en directo todo lo que acontece en el sorteo oficial de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027.
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