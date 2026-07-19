Fútbol Deportes -  19 de julio de 2026 - 11:59

"El Fulo" Martínez ya tiene nuevo equipo: jugará junto a César Blackman en Europa

Cristian "El Fulo" Martínez fue presentado como nuevo jugador del ŠK Slovan Bratislava, donde jugará con César Blackman en la primera división de Eslovaquia.

El Fulo Martínez ya tiene nuevo equipo

"El Fulo" Martínez ya tiene nuevo equipo

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El ŠK Slovan Bratislava anunció la incorporación del centrocampista panameño Cristian "El Fulo" Martínez como nuevo refuerzo para la próxima temporada de la primera división de Eslovaquia.

El futbolista llega procedente del fútbol de Israel y se convertirá en compañero del también seleccionado panameño César Blackman, con quien compartirá vestuario en uno de los clubes más importantes del país europeo.

Martínez Compartirá equipo con César Blackman

Con la llegada de Martínez, el Slovan Bratislava contará con dos futbolistas panameños en su plantilla, reforzando la presencia de Panamá en el fútbol europeo.

Ambos jugadores han sido habituales en las convocatorias de la Selección de Panamá, aportando experiencia internacional tanto a nivel de clubes como de selección.

Nuevo reto en Europa

El fichaje representa un nuevo desafío en la carrera de Cristian "El Fulo" Martínez, quien buscará consolidarse en el fútbol eslovaco tras su paso por el balompié israelí.

El Slovan Bratislava le dio la bienvenida a través de sus canales oficiales y destacó la incorporación del mediocampista panameño como parte de su proyecto deportivo para la nueva campaña.

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