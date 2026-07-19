ITSE cierra este lunes las inscripciones al Técnico Superior en Mantenimiento de Aeronaves

Las inscripciones para el Técnico Superior en Mantenimiento de Aeronaves de la Escuela de Tecnología Industrial del ITSE cierran este lunes 20 de julio de 2026, por lo que los interesados aún tienen la oportunidad de completar el proceso de admisión.

La entidad informó que los aspirantes deberán realizar su inscripción de forma presencial en el edificio de Administración, en horario de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

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Técnico en el ITSE: ¿Dónde realizar la inscripción?

Los interesados deberán acudir al:

Lugar: Edificio de Administración del TSE.

Edificio de Administración del TSE. Fecha límite: Lunes 20 de julio de 2026.

Lunes 20 de julio de 2026. Horario: De 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Requisitos para inscribirse

Las inscripciones para el Técnico Superior en Mantenimiento de Aeronaves de la Escuela de Tecnología Industrial del @ITSEpma cierran este lunes 20 de julio de 2026.



Los interesados pueden inscribirse en el edificio de administración de la entidad, en horario de 8:00 a.m. a 7:00… pic.twitter.com/Fvm4L34mbJ — Telemetro Reporta (@TReporta) July 18, 2026

Los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación:

Cédula de identidad personal (original y copia por ambas caras).

En el caso de extranjeros, copia del pasaporte.

Créditos académicos de educación premedia (7.°, 8.° y 9.° grado), original y copia.

Diploma de educación media de bachiller en Ciencias o bachiller Industrial (original y copia).

Certificado de buena salud emitido por una institución estatal.

Tres fotografías tamaño carné con fondo blanco.

La institución recomienda a los interesados presentar toda la documentación completa para agilizar el proceso de inscripción.