Minsa alerta por aumento de casos de Virus Respiratorio Sincitial: estos son los síntomas de alarma

El Ministerio de Salud (Minsa) reiteró el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención ante el aumento de los cuadros respiratorios asociados al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) , especialmente en la población pediátrica.

La entidad recordó la importancia de identificar de forma oportuna los signos de alarma que requieren atención médica inmediata, debido a que este virus puede provocar complicaciones en los niños más pequeños.

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MINSA: ¿Qué es el Virus Respiratorio Sincitial?

El Virus Respiratorio Sincitial (VRS) es una infección respiratoria frecuente que, en la mayoría de los adultos y niños mayores, se manifiesta como un resfriado común, con síntomas como:

Congestión nasal.

Tos.

Fiebre, en algunos casos.

No obstante, en los bebés, especialmente en los menores de dos años, el virus puede comprometer las vías respiratorias y provocar bronquiolitis, una enfermedad que puede requerir atención médica.

¿Por qué aumentan los casos en Panamá?

El pediatra gastroenterólogo José Cención, del Centro de Salud de Parque Lefevre, explicó que el VRS tiene un comportamiento estacional.

En Panamá, debido a su clima tropical, el incremento de casos coincide con la temporada lluviosa, cuando suele registrarse una mayor circulación del virus.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de complicaciones?

El Minsa pidió mantener especial vigilancia en los siguientes grupos:

Bebés menores de 6 meses.

Niños menores de 2 años.

Niños nacidos prematuramente.

Pacientes con síndrome de Down.

Personas con displasia broncopulmonar.

Pacientes con enfermedades crónicas.

Adultos mayores.

La pediatra neumóloga Elizabeth Caparó, del Hospital del Niño, recordó que prácticamente todos los niños tienen contacto con este virus durante sus primeros años de vida. Aunque en la mayoría de los casos evoluciona como un resfriado común, en los menores de dos años es importante mantener un seguimiento médico oportuno para evitar complicaciones.

¿Cuándo acudir al médico?

El Minsa recomienda buscar atención médica inmediata si el niño presenta signos como:

Dificultad para respirar.

Respiración rápida o con esfuerzo.

Hundimiento de las costillas al respirar.

Coloración azulada en labios o uñas.

Rechazo a los alimentos o dificultad para alimentarse.

Somnolencia excesiva o poca respuesta a estímulos.

Fiebre persistente, especialmente en bebés pequeños.

Asimismo, la institución reiteró la importancia de mantener medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, evitar el contacto con personas enfermas, cubrirse al toser o estornudar y no exponer a los bebés al humo del tabaco.