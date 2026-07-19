IMHPA emite aviso de vigilancia por lluvias y tormentas: estas son las provincias afectadas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias con posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento, vigente hasta el martes 21 de julio de 2026.
¿Qué condiciones se esperan?
Según el IMHPA, durante la vigencia del aviso se prevé:
- Cielo mayormente nublado.
- Lluvias intermitentes de variada intensidad.
- Posibles tormentas eléctricas.
- Ráfagas de viento asociadas a los aguaceros.
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar las medidas de precaución necesarias, especialmente en áreas propensas a inundaciones, crecidas de ríos o deslizamientos.
Provincias bajo aviso
Las áreas incluidas en el aviso de vigilancia son:
- Bocas del Toro
- Comarca Ngäbe Buglé
- Veraguas
- Colón
- Chiriquí
El IMHPA indicó que continuará monitoreando la evolución de las condiciones atmosféricas y emitirá nuevas actualizaciones en caso de ser necesario.