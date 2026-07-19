Panamá Nacionales -  19 de julio de 2026 - 13:47

IMHPA emite aviso de vigilancia por lluvias y tormentas: estas son las provincias afectadas

El IMHPA emitió un aviso de vigilancia por lluvias con posibles tormentas y ráfagas de viento hasta el 21 de julio.

IMHPA emite aviso de vigilancia por lluvias y tormentas

IMHPA emite aviso de vigilancia por lluvias y tormentas

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias con posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento, vigente hasta el martes 21 de julio de 2026.

La entidad explicó que las condiciones obedecen al flujo acelerado de los vientos sobre el mar Caribe, lo que favorecerá el ingreso de abundante nubosidad hacia el Caribe central y occidental del país.

¿Qué condiciones se esperan?

Según el IMHPA, durante la vigencia del aviso se prevé:

  • Cielo mayormente nublado.
  • Lluvias intermitentes de variada intensidad.
  • Posibles tormentas eléctricas.
  • Ráfagas de viento asociadas a los aguaceros.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar las medidas de precaución necesarias, especialmente en áreas propensas a inundaciones, crecidas de ríos o deslizamientos.

Provincias bajo aviso

Las áreas incluidas en el aviso de vigilancia son:

  • Bocas del Toro
  • Comarca Ngäbe Buglé
  • Veraguas
  • Colón
  • Chiriquí

El IMHPA indicó que continuará monitoreando la evolución de las condiciones atmosféricas y emitirá nuevas actualizaciones en caso de ser necesario.

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