IMHPA emite aviso de vigilancia por lluvias y tormentas: estas son las provincias afectadas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias con posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento, vigente hasta el martes 21 de julio de 2026.

La entidad explicó que las condiciones obedecen al flujo acelerado de los vientos sobre el mar Caribe, lo que favorecerá el ingreso de abundante nubosidad hacia el Caribe central y occidental del país.

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¿Qué condiciones se esperan?

Según el IMHPA, durante la vigencia del aviso se prevé:

Cielo mayormente nublado.

Lluvias intermitentes de variada intensidad.

Posibles tormentas eléctricas.

Ráfagas de viento asociadas a los aguaceros.

El @imhpapma emitió un aviso de vigilancia por lluvias con posibles tormentas y ráfagas de viento, hasta el martes 21 de julio.



La entidad explicó que se mantiene el flujo de viento acelerado sobre el mar Caribe, por lo cual habrá incursión de abundante nubosidad hacia el… pic.twitter.com/M3Ztw6POMv — Telemetro Reporta (@TReporta) July 19, 2026

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar las medidas de precaución necesarias, especialmente en áreas propensas a inundaciones, crecidas de ríos o deslizamientos.

Provincias bajo aviso

Las áreas incluidas en el aviso de vigilancia son:

Bocas del Toro

Comarca Ngäbe Buglé

Veraguas

Colón

Chiriquí

El IMHPA indicó que continuará monitoreando la evolución de las condiciones atmosféricas y emitirá nuevas actualizaciones en caso de ser necesario.