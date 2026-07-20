¿Volverá el Bono Solidario de Vivienda? Ministro Jaime Jované responde

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, confirmó que el Bono Solidario de Vivienda no será restablecido, al considerar que este incentivo terminó elevando el costo de construcción de las viviendas en Panamá.
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Revisarán el impuesto de transferencia de bienes inmuebles
El ministro también informó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revisa el impuesto de transferencia de bienes inmuebles, aunque adelantó que los beneficios estarán dirigidos exclusivamente a quienes más los necesiten.
Según explicó, los ajustes buscarán favorecer a las familias de interés social y evitar que los incentivos beneficien proyectos de alto valor.
"El impuesto de transferencia de bienes inmuebles se va a revisar. El MEF lo está revisando, pero va a tener limitaciones para favorecer a donde tiene que estar, para favorecer a las familias de interés social, no como estaba anteriormente que cubría gran parte de la construcción de alto costo", indicó.
Ministro se refiere a la caída en la venta de viviendas nuevas
Jované también se pronunció sobre la disminución en la venta de viviendas nuevas en Panamá y aseguró que las decisiones financieras de las familias han cambiado.
De acuerdo con el ministro, mientras disminuyen los préstamos destinados a la compra de viviendas, aumentan los créditos para la adquisición de vehículos y transporte.
Sector vivienda enfrenta nuevos desafíos
Las declaraciones del ministro se producen en medio de la preocupación del sector inmobiliario por la desaceleración en la venta de viviendas nuevas y el comportamiento del financiamiento hipotecario.
El Gobierno mantiene la revisión de algunos incentivos relacionados con el mercado inmobiliario, mientras busca focalizar los beneficios en proyectos dirigidos a familias de interés social.