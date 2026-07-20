¿Volverá el Bono Solidario de Vivienda? Ministro Jaime Jované responde

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, confirmó que el Bono Solidario de Vivienda no será restablecido, al considerar que este incentivo terminó elevando el costo de construcción de las viviendas en Panamá.

Durante declaraciones sobre la situación del sector inmobiliario, el titular del MIVIOT señaló que, aunque el programa tenía buenas intenciones, sus efectos no fueron los esperados.

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"El Bono Solidario tenía muy buenas intenciones, pero lo que hizo fue llevar al tope el costo de construcción de vivienda", expresó Jované. "El Bono Solidario tenía muy buenas intenciones, pero lo que hizo fue llevar al tope el costo de construcción de vivienda", expresó Jované.

Revisarán el impuesto de transferencia de bienes inmuebles

El ministro también informó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revisa el impuesto de transferencia de bienes inmuebles, aunque adelantó que los beneficios estarán dirigidos exclusivamente a quienes más los necesiten.

“La construcción de viviendas genera empleo, pero para que la construcción de viviendas no sea una mercancía más tiene que tener una infraestructura social, tiene que tener carreteras, acueductos, sistema sanitario, energía”, Jaime Jované, ministro de Vivienda y Ordenamiento… pic.twitter.com/RA6V8PPx03 — Telemetro Reporta (@TReporta) July 20, 2026

Según explicó, los ajustes buscarán favorecer a las familias de interés social y evitar que los incentivos beneficien proyectos de alto valor.

"El impuesto de transferencia de bienes inmuebles se va a revisar. El MEF lo está revisando, pero va a tener limitaciones para favorecer a donde tiene que estar, para favorecer a las familias de interés social, no como estaba anteriormente que cubría gran parte de la construcción de alto costo", indicó.

Ministro se refiere a la caída en la venta de viviendas nuevas

Jované también se pronunció sobre la disminución en la venta de viviendas nuevas en Panamá y aseguró que las decisiones financieras de las familias han cambiado.

De acuerdo con el ministro, mientras disminuyen los préstamos destinados a la compra de viviendas, aumentan los créditos para la adquisición de vehículos y transporte.

“El impuesto de transferencia de bienes inmuebles se va a revisar, el MEF lo está revisando, pero va a tener limitaciones para favorecer a donde tiene que estar, para favorecer a las familias de interés social, no como estaba anteriormente que cubría gran parte de la construcción… pic.twitter.com/XSsk0yeH4J — Telemetro Reporta (@TReporta) July 20, 2026

"Se desploman los préstamos para unidades de vivienda, pero se disparan los préstamos hipotecarios para vehículos y transporte. Es de acuerdo con la prioridad que da la familia panameña sobre dónde invertir sus recursos", manifestó. "Se desploman los préstamos para unidades de vivienda, pero se disparan los préstamos hipotecarios para vehículos y transporte. Es de acuerdo con la prioridad que da la familia panameña sobre dónde invertir sus recursos", manifestó.

Sector vivienda enfrenta nuevos desafíos

Las declaraciones del ministro se producen en medio de la preocupación del sector inmobiliario por la desaceleración en la venta de viviendas nuevas y el comportamiento del financiamiento hipotecario.

El Gobierno mantiene la revisión de algunos incentivos relacionados con el mercado inmobiliario, mientras busca focalizar los beneficios en proyectos dirigidos a familias de interés social.