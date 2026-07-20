Cae red señalada de estafar con falsas ventas de bienes inmuebles

Desarticulan red que estafaba con la falsa venta de bienes inmuebles en Panamá

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, desarticuló una presunta red delictiva dedicada a cometer estafas mediante la falsa venta de bienes inmuebles, como resultado de una serie de diligencias realizadas en distintos puntos del país.

Los operativos se llevaron a cabo en San Miguelito, Alcalde Díaz, Pedregal y Tanara, donde las autoridades ejecutaron acciones como parte de las investigaciones relacionadas con este caso.

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Tema de interés: Caso DGI: capturan a uno de los principales sospechosos de la red de fraude fiscal

Operativos en cuatro sectores

Las diligencias fueron desarrolladas de manera simultánea en los sectores de San Miguelito, Alcalde Díaz, Pedregal y Tanara, con el objetivo de ubicar a los presuntos responsables e identificar elementos de interés para la investigación.

La @policiadepanama y el Ministerio Público desarticulan una red que se dedicaba a cometer estafas mediante la falsa venta de bienes inmuebles. Las diligencias se desarrollaron en San Miguelito, Alcalde Díaz, Pedregal y Tanara. pic.twitter.com/z3yftkDUve — Telemetro Reporta (@TReporta) July 20, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre la cantidad de personas aprehendidas o los bienes incautados durante el operativo.

Investigación de red delictiva por presuntas estafas inmobiliarias

De acuerdo con la información preliminar, la organización era investigada por presuntamente engañar a sus víctimas mediante la oferta fraudulenta de bienes inmuebles, obteniendo beneficios económicos con falsas transacciones de compra y venta.

La Policía Nacional y el Ministerio Público indicaron que las investigaciones continúan para determinar el alcance de las operaciones de esta presunta red y establecer posibles responsabilidades penales.