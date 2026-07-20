Comarca Ngäbe Buglé Nacionales -  20 de julio de 2026 - 07:26

MEDUCA toma decisión por seguridad: suspenden las clases en la región Ño Kribo este lunes

Las clases fueron suspendidas por el MEDUCA, este lunes 20 de julio en la región escolar de la Comarca Ngäbe Buglé, debido a las fuertes lluvias.

MEDUCA suspende las clases en la región Ño Kribo por intensas lluvias este 20 de julio

MEDUCA suspende las clases en la región Ño Kribo por intensas lluvias este 20 de julio

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Dirección Regional del Ministerio de Educación (MEDUCA) en la Comarca Ngäbe Buglé anunció la suspensión de clases en todos los centros educativos de la región escolar Ño Kribo para este lunes 20 de julio de 2026, debido a las intensas lluvias que afectan el área.

La medida fue adoptada luego del monitoreo realizado durante las últimas horas y de los reportes enviados por las distintas zonas escolares, los cuales evidencian un aumento significativo del caudal de ríos y quebradas, saturación de los suelos y condiciones que ponen en riesgo el traslado de estudiantes, docentes y personal administrativo.

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Lluvias generan riesgos para la comunidad educativa

Según el MEDUCA, las precipitaciones registradas tanto en la zona de cordillera como en el área costera han provocado condiciones que dificultan el desplazamiento seguro hacia los centros educativos.

La entidad explicó que la decisión busca proteger la vida e integridad de toda la comunidad educativa, ante el riesgo que representan las actuales condiciones climáticas.

Fundamento de la medida del MEDUCA

La suspensión de clases se adopta con base en el artículo 9 del Decreto Ejecutivo N.° 49 de 2025, que faculta a las autoridades educativas a implementar medidas de seguridad cuando existan situaciones de fuerza mayor o circunstancias que comprometan la seguridad de estudiantes y personal educativo.

Accesos complicados en la región

MEDUCA destacó que gran parte de la población estudiantil de la región Ño Kribo debe trasladarse por rutas terrestres, marítimas, fluviales y senderos de difícil acceso, por lo que las fuertes lluvias incrementan el riesgo durante los desplazamientos.

La entidad reiteró que la suspensión responde exclusivamente a una medida preventiva mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

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