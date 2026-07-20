MEDUCA suspende las clases en Ñö Kribo este 21 de julio por fuertes lluvias

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que las clases permanecerán suspendidas este martes 21 de julio en todos los centros educativos de la región escolar de Ñö Kribo, en la comarca Ngäbe Buglé, debido a las intensas lluvias registradas en las últimas horas.
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Lluvias incrementan el riesgo para la comunidad educativa
Según el MEDUCA, las precipitaciones han provocado el aumento del caudal de ríos y quebradas, la saturación de los suelos y otras condiciones que representan un riesgo para el desplazamiento hacia los centros educativos.
MEDUCA toma medida preventiva
El MEDUCA reiteró que la suspensión busca salvaguardar la integridad de la comunidad educativa mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas en la región.
La entidad recomendó a la población mantenerse atenta a los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre el restablecimiento de las clases.