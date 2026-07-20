MEDUCA suspende las clases en Ñö Kribo este 21 de julio por fuertes lluvias

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que las clases permanecerán suspendidas este martes 21 de julio en todos los centros educativos de la región escolar de Ñö Kribo, en la comarca Ngäbe Buglé, debido a las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

La entidad explicó que la decisión responde a una medida preventiva para proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo ante las condiciones climáticas que afectan la zona.

Tema de interés: Más pasajeros, vuelos y carga: Aeropuerto de Tocumen impulsa su crecimiento en 2026

Lluvias incrementan el riesgo para la comunidad educativa

Según el MEDUCA, las precipitaciones han provocado el aumento del caudal de ríos y quebradas, la saturación de los suelos y otras condiciones que representan un riesgo para el desplazamiento hacia los centros educativos.

Las clases en los centros educativos de la región de Ñö Kribo, en la Comarca Ngäbe Buglé, se mantendrán suspendidas este martes 21 de julio ante las intensas lluvias registradas en las últimas horas.



El @MeducaPma detalla que se trata de una medida preventiva debido a que las… pic.twitter.com/64gBnimJLO — Telemetro Reporta (@TReporta) July 20, 2026

"Las condiciones climáticas han ocasionado el incremento de ríos y quebradas, la saturación de los suelos y otros escenarios que representan un riesgo para el traslado seguro de estudiantes, docentes y personal administrativo", indicó la institución. "Las condiciones climáticas han ocasionado el incremento de ríos y quebradas, la saturación de los suelos y otros escenarios que representan un riesgo para el traslado seguro de estudiantes, docentes y personal administrativo", indicó la institución.

MEDUCA toma medida preventiva

El MEDUCA reiteró que la suspensión busca salvaguardar la integridad de la comunidad educativa mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas en la región.

La entidad recomendó a la población mantenerse atenta a los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre el restablecimiento de las clases.