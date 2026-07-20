comarca Ngäbe Buglé Nacionales -  20 de julio de 2026 - 16:00

MEDUCA suspende las clases en Ñö Kribo este 21 de julio por fuertes lluvias

El MEDUCA anunció que las clases seguirán suspendidas este martes 21 de julio en la comarca Ngäbe Buglé, debido a las intensas lluvias.

MEDUCA suspende las clases en Ñö Kribo

MEDUCA suspende las clases en Ñö Kribo

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que las clases permanecerán suspendidas este martes 21 de julio en todos los centros educativos de la región escolar de Ñö Kribo, en la comarca Ngäbe Buglé, debido a las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

La entidad explicó que la decisión responde a una medida preventiva para proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo ante las condiciones climáticas que afectan la zona.

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Lluvias incrementan el riesgo para la comunidad educativa

Según el MEDUCA, las precipitaciones han provocado el aumento del caudal de ríos y quebradas, la saturación de los suelos y otras condiciones que representan un riesgo para el desplazamiento hacia los centros educativos.

"Las condiciones climáticas han ocasionado el incremento de ríos y quebradas, la saturación de los suelos y otros escenarios que representan un riesgo para el traslado seguro de estudiantes, docentes y personal administrativo", indicó la institución. "Las condiciones climáticas han ocasionado el incremento de ríos y quebradas, la saturación de los suelos y otros escenarios que representan un riesgo para el traslado seguro de estudiantes, docentes y personal administrativo", indicó la institución.

MEDUCA toma medida preventiva

El MEDUCA reiteró que la suspensión busca salvaguardar la integridad de la comunidad educativa mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas en la región.

La entidad recomendó a la población mantenerse atenta a los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre el restablecimiento de las clases.

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