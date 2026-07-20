Más pasajeros, vuelos y carga: Aeropuerto de Tocumen impulsa su crecimiento en 2026

El Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó más de 11.5 millones de pasajeros durante el primer semestre de 2026, lo que representa un incremento del 15 % en comparación con el mismo periodo de 2025.
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También aumentaron los vuelos y el movimiento de carga
Además del incremento en el número de pasajeros, Tocumen reportó 89,624 operaciones aéreas entre enero y junio de 2026, un 11 % más que en el mismo periodo del año pasado.
En materia de carga, la terminal movilizó 128,412 toneladas métricas, lo que representa un crecimiento del 9 % respecto al primer semestre de 2025.
Tocumen destaca el papel de Panamá como hub regional
La administración del aeropuerto señaló que estos resultados consolidan a Panamá como el principal centro de conexiones de la región, impulsando sectores como el turismo, el comercio y la conectividad internacional.
"Este crecimiento también se refleja en el aumento de las operaciones aéreas y del movimiento de carga, consolidando a Panamá como el principal centro de conexiones de la región y fortaleciendo su papel en el turismo, el comercio y la conectividad internacional", destacó la terminal aérea.