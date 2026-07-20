Panamá Nacionales -  20 de julio de 2026 - 15:25

Más pasajeros, vuelos y carga: Aeropuerto de Tocumen impulsa su crecimiento en 2026

El Aeropuerto de Tocumen movilizó más de 11.5 millones de pasajeros entre enero y junio de 2026, un 15% más que en el mismo periodo del año anterior.

Aeropuerto de Tocumen registra un crecimiento del 15% en pasajeros

Aeropuerto de Tocumen registra un crecimiento del 15% en pasajeros

De acuerdo con la administración de la terminal aérea, este crecimiento refleja el fortalecimiento de Panamá como uno de los principales centros de conexiones de América Latina.

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También aumentaron los vuelos y el movimiento de carga

Además del incremento en el número de pasajeros, Tocumen reportó 89,624 operaciones aéreas entre enero y junio de 2026, un 11 % más que en el mismo periodo del año pasado.

En materia de carga, la terminal movilizó 128,412 toneladas métricas, lo que representa un crecimiento del 9 % respecto al primer semestre de 2025.

Tocumen destaca el papel de Panamá como hub regional

La administración del aeropuerto señaló que estos resultados consolidan a Panamá como el principal centro de conexiones de la región, impulsando sectores como el turismo, el comercio y la conectividad internacional.

"Este crecimiento también se refleja en el aumento de las operaciones aéreas y del movimiento de carga, consolidando a Panamá como el principal centro de conexiones de la región y fortaleciendo su papel en el turismo, el comercio y la conectividad internacional", destacó la terminal aérea.

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