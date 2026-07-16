Altas temperaturas en Panamá: IMHPA mantiene bajo vigilancia estas provincias

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un Aviso de Vigilancia por Temperaturas y Sensación Térmica Elevadas, vigente hasta las 8:00 p.m. del viernes 17 de julio de 2026.

Según el pronóstico del meteorólogo Emanuel Velásquez, continuarán las condiciones de calor intenso en gran parte del territorio nacional, lo que podría incrementar el riesgo de afectaciones relacionadas con la exposición prolongada a las altas temperaturas.

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Provincias y regiones bajo aviso por el IMHPA

Las áreas donde se prevé una mayor intensidad del evento son:

Tierras bajas de Chiriquí .

. Veraguas (centro y sur).

(centro y sur). Los Santos .

. Herrera .

. Coclé .

. Panamá Oeste .

. Panamá .

. Darién .

. Comarca Emberá .

. Colón .

. Costa de la Comarca Guna Yala.

Temperaturas de hasta 35 °C

De acuerdo con el IMHPA, durante la vigencia del aviso se esperan temperaturas máximas entre los 33 °C y 35 °C en diversos sectores del país.

La combinación de las altas temperaturas con otros factores atmosféricos elevará la sensación térmica, aumentando el riesgo de sufrir agotamiento o golpe de calor, especialmente en personas que realizan actividades al aire libre o permanecen expuestas al sol durante largos períodos.