Altas temperaturas en Panamá: IMHPA mantiene bajo vigilancia estas provincias

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un Aviso de Vigilancia por Temperaturas y Sensación Térmica Elevadas, vigente hasta las 8:00 p.m. del viernes 17 de julio de 2026.
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Provincias y regiones bajo aviso por el IMHPA
Las áreas donde se prevé una mayor intensidad del evento son:
- Tierras bajas de Chiriquí.
- Veraguas (centro y sur).
- Los Santos.
- Herrera.
- Coclé.
- Panamá Oeste.
- Panamá.
- Darién.
- Comarca Emberá.
- Colón.
- Costa de la Comarca Guna Yala.
Temperaturas de hasta 35 °C
De acuerdo con el IMHPA, durante la vigencia del aviso se esperan temperaturas máximas entre los 33 °C y 35 °C en diversos sectores del país.
La combinación de las altas temperaturas con otros factores atmosféricos elevará la sensación térmica, aumentando el riesgo de sufrir agotamiento o golpe de calor, especialmente en personas que realizan actividades al aire libre o permanecen expuestas al sol durante largos períodos.