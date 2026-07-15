Diputado suplente propone fijar un salario para los suplentes de la Asamblea Nacional

El diputado suplente Ricardo Valencia, suplente de la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda, propuso que las modificaciones al Reglamento Interno incluyan un mecanismo para establecer un salario fijo para los diputados suplentes.

Actualmente, explicó, los suplentes deben ser habilitados por el diputado principal para poder recibir una remuneración cuando ejercen funciones.

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Propone revisar el esquema de remuneración

Valencia sostuvo que la propuesta busca dar mayor claridad al sistema de pago de los suplentes dentro del Órgano Legislativo. Durante sus declaraciones también expresó que, en un escenario ideal, la remuneración de los suplentes debería equipararse a la de un viceministro.

“En un mundo ideal tendríamos la pretensión de que se nos pague lo mismo que un viceministro, porque a los diputados deberían pagarle lo mismo que a un ministro”, señaló Ricardo Valencia, diputado suplente de la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, con relación… pic.twitter.com/wXkazBiJCT — Telemetro Reporta (@TReporta) July 15, 2026

"En un mundo ideal tendríamos la pretensión de que se nos pague lo mismo que un viceministro, porque a los diputados deberían pagarle lo mismo que a un ministro", manifestó. "En un mundo ideal tendríamos la pretensión de que se nos pague lo mismo que un viceministro, porque a los diputados deberían pagarle lo mismo que a un ministro", manifestó.

La propuesta sería discutida en las reformas al reglamento

El planteamiento forma parte de las propuestas que podrían analizarse durante la discusión de las modificaciones al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional.

Hasta el momento, no se ha informado si la iniciativa cuenta con respaldo suficiente para avanzar dentro del proceso de reforma ni si existe una propuesta formal sobre el monto que recibirían los diputados suplentes.