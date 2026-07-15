Este miércoles, las selecciones de Inglaterra y Argentina se miden en el Estadio de Atlanta, en las semifinales del Mundial 2026.
Mundial 2026 Mundial 2026 - 15 de julio de 2026 - 13:25
VIDEO | EN VIVO Mundial 2026: partido Inglaterra vs. Argentina
Este miércoles, las selecciones de Inglaterra y Argentina se miden en el Estadio de Atlanta, en las semifinales del Mundial 2026.
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