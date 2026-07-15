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Mundial 2026 Mundial 2026 -  15 de julio de 2026 - 13:25

VIDEO | EN VIVO Mundial 2026: partido Inglaterra vs. Argentina

Este miércoles, las selecciones de Inglaterra y Argentina se miden en el Estadio de Atlanta, en las semifinales del Mundial 2026.

Partido de semifinales del Mundial 2026: Inglaterra vs. Argentina.

Partido de semifinales del Mundial 2026: Inglaterra vs. Argentina.

@leomessi/@harrykane
Ana Canto
Por Ana Canto

Este miércoles, las selecciones de Inglaterra y Argentina se miden en el Estadio de Atlanta, en las semifinales del Mundial 2026.

VIDEO | EN VIVO Mundial 2026: partido Inglaterra vs. Argentina

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