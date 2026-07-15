Imputan a exrepresentante de Ponuga y a cuatro tesoreros por presunto peculado agravado

El exrepresentante del corregimiento de Ponuga y cuatro tesoreros de juntas comunales de la provincia de Veraguas fueron imputados por la presunta comisión del delito de peculado doloso agravado. A los procesados se les aplicó la medida cautelar de reporte periódico los días 15 y 30 de cada mes.
De acuerdo con la defensa, el exfuncionario administró aproximadamente dos millones de dólares durante sus últimos tres periodos constitucionales (15 años) y negó que se emitieran cheques a título personal, señalando que estos se giraron a terceras personas.
Para el próximo 23 de julio se tiene programada la audiencia ante el Tribunal de Apelaciones.