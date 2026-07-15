Panamá lanzará su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial el 30 de julio

Panamá dará un paso hacia el fortalecimiento de su desarrollo tecnológico con el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y la Estrategia Nacional de Semiconductores y Microelectrónica, programado para el próximo 30 de julio.
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Participarán universidades y empresas líderes en IA
Ortega adelantó que el lanzamiento contará con la presencia de instituciones académicas y compañías especializadas en inteligencia artificial.
Panamá busca impulsar el desarrollo tecnológico del país
Las nuevas estrategias nacionales estarán enfocadas en fortalecer las capacidades de Panamá en áreas consideradas clave para la innovación y la transformación digital.
La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial busca promover el uso responsable de esta tecnología en distintos sectores, mientras que la Estrategia Nacional de Semiconductores y Microelectrónica apunta a impulsar el desarrollo del talento humano y atraer oportunidades de inversión en una industria de alto valor agregado.
Se espera que durante el acto de lanzamiento se den a conocer los principales ejes, objetivos y acciones contempladas en ambos planes.