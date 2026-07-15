Panamá lanzará su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial el 30 de julio

Panamá dará un paso hacia el fortalecimiento de su desarrollo tecnológico con el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y la Estrategia Nacional de Semiconductores y Microelectrónica, programado para el próximo 30 de julio.

El anuncio fue realizado por el secretario nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Eduardo Ortega, quien destacó que el evento reunirá a representantes de reconocidas universidades y empresas del sector tecnológico.

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Participarán universidades y empresas líderes en IA

Ortega adelantó que el lanzamiento contará con la presencia de instituciones académicas y compañías especializadas en inteligencia artificial.

El 30 de julio será el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Panamá y de la Estrategia Nacional de Semiconductores y Microelectrónica, anunció el secretario de @senacyt, Eduardo Ortega.



"Vamos a tener algunas de las universidades más importantes y… pic.twitter.com/xU9lYdVDjL — Telemetro Reporta (@TReporta) July 15, 2026

"Vamos a tener algunas de las universidades más importantes y empresas en Inteligencia Artificial, así que estamos muy contentos", expresó. "Vamos a tener algunas de las universidades más importantes y empresas en Inteligencia Artificial, así que estamos muy contentos", expresó.

Panamá busca impulsar el desarrollo tecnológico del país

Las nuevas estrategias nacionales estarán enfocadas en fortalecer las capacidades de Panamá en áreas consideradas clave para la innovación y la transformación digital.

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial busca promover el uso responsable de esta tecnología en distintos sectores, mientras que la Estrategia Nacional de Semiconductores y Microelectrónica apunta a impulsar el desarrollo del talento humano y atraer oportunidades de inversión en una industria de alto valor agregado.

Se espera que durante el acto de lanzamiento se den a conocer los principales ejes, objetivos y acciones contempladas en ambos planes.