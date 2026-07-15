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Diputados suplentes presentarán propuesta para que se les pague un salario

Diputados suplentes aspiran a cobrar igual que un viceministro o subdirector, y que se garantice la dignidad de sus cargos, por lo que elaboran una propuesta para incluir en el Reglamento Interno la posibilidad de devengar un salario. Ricardo Valencia, diputado suplente de Shirley Castañedas, sustentó que existen diputados que no tienen oportunidad de cobrar e incluso otros funcionarios ganan más que ellos.