Operativo escolar en Chame: hallan estudiantes vendiendo droga y con una navaja

Más de 40 personas fueron aprehendidas durante la Operación Impacto Escolar, desarrollada a nivel nacional por la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, como parte de las acciones para combatir el microtráfico en las periferias y cercanías de los centros educativos.
Tema de interés: Aprehenden a un hombre por presunto peculado y blanqueo de capitales en perjuicio del IFARHU
Más de 500 policías participaron en el operativo escolar
De acuerdo con la información oficial, en la operación participaron más de 500 unidades policiales, desplegadas en diversas provincias para realizar diligencias y acciones coordinadas contra el microtráfico.
Las autoridades señalaron que el operativo forma parte de la estrategia para reducir la incidencia de este delito en las zonas cercanas a escuelas y colegios.
Buscan reforzar la seguridad en los centros educativos
La Policía Nacional reiteró que mantiene su compromiso de combatir el microtráfico y otras actividades ilícitas que representen un riesgo para la niñez y la juventud.
Asimismo, destacó que estos operativos buscan contribuir a la creación de espacios educativos más seguros para toda la comunidad estudiantil.