Operativo escolar en Chame: hallan estudiantes vendiendo droga y con una navaja

Más de 40 personas fueron aprehendidas durante la Operación Impacto Escolar , desarrollada a nivel nacional por la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, como parte de las acciones para combatir el microtráfico en las periferias y cercanías de los centros educativos.

El operativo se ejecutó de manera simultánea en distintos puntos del país con el objetivo de fortalecer la seguridad en los entornos escolares y prevenir actividades delictivas que puedan afectar a estudiantes y docentes.

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Más de 500 policías participaron en el operativo escolar

De acuerdo con la información oficial, en la operación participaron más de 500 unidades policiales, desplegadas en diversas provincias para realizar diligencias y acciones coordinadas contra el microtráfico.

#ZPChame | El subcomisionado Tomás Herrera, ejecutivo de la 19.ª Zona de Policía, informó sobre los resultados del operativo Impacto Escolar desarrollado en los distritos de Chame y San Carlos, donde fueron aprehendidos cuatro ciudadanos mayores de edad. pic.twitter.com/iE4Vp0NQrK — Policía Nacional (@policiadepanama) July 15, 2026

Las autoridades señalaron que el operativo forma parte de la estrategia para reducir la incidencia de este delito en las zonas cercanas a escuelas y colegios.

Buscan reforzar la seguridad en los centros educativos

La Policía Nacional reiteró que mantiene su compromiso de combatir el microtráfico y otras actividades ilícitas que representen un riesgo para la niñez y la juventud.

Asimismo, destacó que estos operativos buscan contribuir a la creación de espacios educativos más seguros para toda la comunidad estudiantil.