Auxilios económicos del IFARHU: fijan plazo para entregar documentos de beneficiarios

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) programó el plazo para la entrega de documentos de los beneficiarios de auxilios económicos que terminaron sus estudios hasta mayo de 2026 y aún no han presentado los comprobantes de gastos para el cierre de sus expedientes.

Para actualizar la información, completar y archivar el historial, los beneficiarios deben aportar los siguientes requisitos:

Créditos académicos finales

Comprobantes de gastos

Diplomas

Nota de culminación de estudios u otros documentos requeridos por la institución.

La documentación deberá entregarse en la sede central de la entidad, ubicada en el piso 14 del edificio del IFARHU (avenida Ramón Arias), del 15 de julio al 15 de septiembre de 2026, en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Una vez vencido el plazo, la institución realizará las actuaciones administrativas correspondientes para regularizar y cerrar los expedientes, de conformidad con la normativa vigente.