México Nacionales -  14 de julio de 2026 - 16:57

Presidente Mulino inicia visita oficial a México para fortalecer agenda bilateral

El presidente Mulino llegó a México acompañado por la primera dama, Maricel de Mulino, y junto al canciller Javier Martínez-Acha.

Presidente José Raúl Mulino inicia visita oficial a México.

Presidente José Raúl Mulino inicia visita oficial a México.

Presidencia
Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ya se encuentra en México para sostener un encuentro oficial con su homóloga Claudia Sheinbaum Pardo, en el cual abordarán temas de la agenda bilateral como comercio, inversiones, integración regional y cooperación.

Durante esta misión oficial, el mandatario panameño promoverá la participación del país norteamericano en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2027, que se desarrollará el próximo año en Panamá. A su llegada, el presidente Mulino fue recibido por Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería mexicana; Raquel Serur, subsecretaria para América Latina y el Caribe; y Carlos Imanol Belausteguigoitia, director general para Centroamérica y el Caribe, entre otras autoridades.

El gobernante panameño llegó acompañado por la primera dama, Maricel de Mulino, junto al canciller Javier Martínez-Acha; los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó; de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares; y para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; así como por la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad, Kristelle Getzler.

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