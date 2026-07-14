Presidente Mulino inicia visita oficial a México para fortalecer agenda bilateral

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ya se encuentra en México para sostener un encuentro oficial con su homóloga Claudia Sheinbaum Pardo, en el cual abordarán temas de la agenda bilateral como comercio, inversiones, integración regional y cooperación.
El gobernante panameño llegó acompañado por la primera dama, Maricel de Mulino, junto al canciller Javier Martínez-Acha; los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó; de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares; y para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; así como por la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad, Kristelle Getzler.