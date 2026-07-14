INADEH ofrece transporte gratuito para estudiantes de tres centros de formación

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) recordó a sus participantes que cuentan con un servicio de transporte gratuito de ida y vuelta hacia tres de sus principales centros de formación.
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Centros con transporte gratuito del INADEH
Centro Bonifacio Pereira (El Chorrillo)
- Horarios: Matutino, vespertino y nocturno.
- Punto de salida: Parada de la Policlínica de El Marañón, en la 5 de Mayo.
Ciudad del Saber
- Horarios: Matutino, vespertino y nocturno.
- Punto de salida: Albrook, frente a la pizzería Giorgios, cerca del Súper 99.
Panamá Pacífico
- Horarios: Matutino y vespertino.
- Punto de salida: Parada de la Policlínica de El Marañón, en la 5 de Mayo.
El INADEH recomendó a los participantes consultar en su centro de formación los horarios y puntos de salida correspondientes para aprovechar este beneficio, cuyo objetivo es facilitar el acceso a la capacitación y apoyar a quienes buscan fortalecer sus conocimientos y competencias laborales.