Panamá Nacionales -  14 de julio de 2026 - 17:14

INADEH ofrece transporte gratuito para estudiantes de tres centros de formación

INADEH ofrece transporte gratuito de ida y vuelta para los participantes de tres de sus centros de formación.

INADEH ofrece trasporte gratuito a estudiantes. 

INADEH ofrece trasporte gratuito a estudiantes. 

INADEH
María Hernández
Por María Hernández

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) recordó a sus participantes que cuentan con un servicio de transporte gratuito de ida y vuelta hacia tres de sus principales centros de formación.

La iniciativa busca facilitar el traslado de los estudiantes y contribuir a que más personas puedan acceder a los cursos y programas de capacitación que ofrece la institución.

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Centros con transporte gratuito del INADEH

Centro Bonifacio Pereira (El Chorrillo)

  • Horarios: Matutino, vespertino y nocturno.
  • Punto de salida: Parada de la Policlínica de El Marañón, en la 5 de Mayo.

Ciudad del Saber

  • Horarios: Matutino, vespertino y nocturno.
  • Punto de salida: Albrook, frente a la pizzería Giorgios, cerca del Súper 99.

Panamá Pacífico

  • Horarios: Matutino y vespertino.
  • Punto de salida: Parada de la Policlínica de El Marañón, en la 5 de Mayo.

El INADEH recomendó a los participantes consultar en su centro de formación los horarios y puntos de salida correspondientes para aprovechar este beneficio, cuyo objetivo es facilitar el acceso a la capacitación y apoyar a quienes buscan fortalecer sus conocimientos y competencias laborales.

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