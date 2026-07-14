INADEH ofrece transporte gratuito para estudiantes de tres centros de formación

INADEH ofrece trasporte gratuito a estudiantes. INADEH

Por María Hernández El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) recordó a sus participantes que cuentan con un servicio de transporte gratuito de ida y vuelta hacia tres de sus principales centros de formación.

La iniciativa busca facilitar el traslado de los estudiantes y contribuir a que más personas puedan acceder a los cursos y programas de capacitación que ofrece la institución.

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