Panamá lidera reunión entre Centroamérica y la Unión Europea en Bruselas

Panamá encabezó la representación de Centroamérica durante el Primer Comité de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (UE), celebrado en Bruselas, donde ambas regiones acordaron fortalecer la cooperación en áreas como seguridad, transformación digital, transición verde, integración económica y desarrollo sostenible.

El encuentro reunió a representantes de los países centroamericanos y de la Unión Europea con el objetivo de avanzar en la implementación del Acuerdo de Asociación y definir nuevas prioridades de cooperación.

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Panamá representó a Centroamérica

El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos, participó como coordinador regional de los pilares de Diálogo Político y Cooperación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la UE.

Durante la reunión, presentó los resultados del primer subcomité de cooperación, el cual estableció una hoja de ruta para orientar los proyectos conjuntos hacia iniciativas con resultados concretos.

Prioridades de la cooperación

Entre los principales temas acordados destacan:

Integración energética regional.

Conectividad digital.

Investigación e innovación.

Educación superior.

Conservación de la biodiversidad.

Seguridad ciudadana.

Fortalecimiento de la estrategia europea Global Gateway.

Además, el subcomité acordó formular recomendaciones que servirán de base para el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea 2028-2034, con el propósito de impulsar inversiones sostenibles y fortalecer las capacidades institucionales de Centroamérica.

"Los resultados del Subcomité demuestran una voluntad compartida de avanzar hacia una cooperación más estratégica, orientada a resultados positivos y con mayor apropiación de ambas regiones", expresó el vicecanciller Carlos A. Hoyos. "Los resultados del Subcomité demuestran una voluntad compartida de avanzar hacia una cooperación más estratégica, orientada a resultados positivos y con mayor apropiación de ambas regiones", expresó el vicecanciller Carlos A. Hoyos.

Compromisos para 2027

Durante el Comité de Asociación, la Unión Europea, junto con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, acordó reforzar la cooperación en gestión del riesgo de desastres, innovación, conectividad regional y seguridad ciudadana.

Las delegaciones también coincidieron en ampliar los esfuerzos conjuntos frente a desafíos como la migración, el cambio climático, el crimen organizado transnacional y la seguridad marítima.