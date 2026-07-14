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Construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá presenta un 39% de avance

El proyecto Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá presenta un avance 39% y cuenta con cerca 2,300 empleados trabajando en la obra, y para el año 2027 se prevé llegar a alrededor de 3,000 a 3,500 trabajadores. “Estamos tratando de cumplir con el cronograma de entrega para diciembre del 2028”, indicó Manuel Alvarado, director del proyecto Cuarto Puente, detallando que actualmente están “trabajando fundaciones, columnas, pero ya dentro de unos meses empezamos a trabajar los capiteles de las columnas y pronto vamos a entrar montando las vigas del viaducto de acceso en el lado Este”.