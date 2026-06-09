Panamá Nacionales -  9 de junio de 2026 - 10:14

Empleos en el Cuarto Puente: pasos para aplicar a las nuevas plazas de trabajo

El Consorcio Cuarto Puente informó que la recepción de hojas de vida se realizará únicamente de forma digital.

Empleos en el Consorcio Cuarto Puente. 

Empleos en el Consorcio Cuarto Puente. 

Consorcio Panamá Cuarto Puente
Ana Canto
Por Ana Canto

El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá anunció la apertura del proceso de postulación para los ciudadanos interesados en aplicar a sus vacantes disponibles. Es importante destacar que la recepción de hojas de vida se realizará únicamente de forma digital.

¿Cómo aplicar a las vacantes del Cuarto Puente?

  • Accede al portal oficial: Ingresa a la plataforma de empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) en empleospanama.gob.pa.

  • Inicia sesión o regístrate: Introduce tus datos de acceso. Si aún no tienes un usuario, crea tu perfil seleccionando la opción de Registro.

  • Busca la oferta: Una vez dentro de la plataforma, dirígete a la sección Oportunidades de empleo, selecciona la vacante de tu interés y haz clic en Aplicar.

  • Espera el contacto: Tras revisar tu hoja de vida, el consorcio se pondrá en contacto directamente contigo si cumples con el perfil solicitado.

Embed - Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) en Instagram: "¡El momento de impulsar tu talento es ahora! Si quieres formar parte del #ConsorcioPanamáCuartoPuente, pero tienes dudas sobre cómo aplicar a las vacantes, aquí te dejamos el proceso paso a paso para que envíes tu perfil hoy mismo. ¡Mucho éxito en tu postulación! "
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Vacantes en el Consorcio Cuarto Puente

  • Ingeniero de Campo
  • Administrador de subcontratos
  • Subgerente de ambiente
  • Ingeniero de Claims
  • Técnico de laboratorio - QA/QC
Embed - Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) en Instagram: "#LunesDeOportunidades ¡Estas son las vacantes activas esta semana en el #ConsorcioPanamáCuartoPuente! Si estás interesado en formar parte del equipo, consulta los requisitos de cada posición y postúlate a través de la plataforma de @mitradelpma ¡Tu talento puede ser parte de esta gran obra!"
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