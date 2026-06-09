Empleos en el Cuarto Puente: pasos para aplicar a las nuevas plazas de trabajo

El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá anunció la apertura del proceso de postulación para los ciudadanos interesados en aplicar a sus vacantes disponibles. Es importante destacar que la recepción de hojas de vida se realizará únicamente de forma digital.
¿Cómo aplicar a las vacantes del Cuarto Puente?
-
Accede al portal oficial: Ingresa a la plataforma de empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) en empleospanama.gob.pa.
-
Inicia sesión o regístrate: Introduce tus datos de acceso. Si aún no tienes un usuario, crea tu perfil seleccionando la opción de Registro.
Busca la oferta: Una vez dentro de la plataforma, dirígete a la sección Oportunidades de empleo, selecciona la vacante de tu interés y haz clic en Aplicar.
Espera el contacto: Tras revisar tu hoja de vida, el consorcio se pondrá en contacto directamente contigo si cumples con el perfil solicitado.
Vacantes en el Consorcio Cuarto Puente
- Ingeniero de Campo
- Administrador de subcontratos
- Subgerente de ambiente
- Ingeniero de Claims
- Técnico de laboratorio - QA/QC